Viernes sin lluvias a la vista para Catamarca

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa para una jornada con condiciones variables en Catamarca, marcada algunas lluvias en la madrugada. De hecho, en este rango horario se registró la mínima de 20 grados y el viento comenzó a soplar desde el Norte.

Para la mañana el SMN pronostica un cielo mayormente nublado. La temperatura ascenderá hasta los 25 grados, mientras que el viento seguirá soplando del mismo sector pero aumentando levemente su intensidad, la que rondará entre los 13 y 22 km/h.

En horas de la tarde las condiciones se mantendrán mayormente nubladas. Se espera que la temperatura alcance la máxima del día, estimada en 30 grados, con vientos del mismo sector y con el mismo registro de la hora anterior.

Finalmente, hacia la noche, el cielo mantendrá la nubosidad. La temperatura descenderá a unos 25 grados, mientras que el viento persistirá con intensidades moderadas, siempre desde el Norte.

Según el pronóstico del organismo nacional, no se prevén ráfagas de viento significativas a lo largo de la jornada y las tormentas que se anuncian para desde la tarde en adelante del sábado, por ahora solo tienen una probabilidad de hasta un 40%.