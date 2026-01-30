Catamarca: asisten a familias afectadas por las lluvias en Fuerte Quemado

Los Bomberos Voluntarios de Santa María continuaron durante la mañana de este viernes con las tareas de asistencia a las familias afectadas por las intensas lluvias que se registraron en la localidad de Fuerte Quemado.

El temporal ocurrido en las últimas horas provocó el anegamiento de varias viviendas, lo que motivó el despliegue de un operativo de emergencia destinado a brindar ayuda inmediata a los pobladores damnificados.

Las tareas de asistencia se concentraron en los sectores más comprometidos por el ingreso de agua a los hogares, en un contexto marcado por la persistencia de las precipitaciones y las dificultades de acceso en la zona.