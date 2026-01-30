Orgullo catamarqueño: Carafea brilló en Cosquín de la mano de Juan Fuentes

La Plaza Próspero Molina volvió a encenderse con una nueva luna de la 66ª edición del Festival Nacional de Folklore de Cosquín, uno de los encuentros culturales más importantes de la Argentina, que se desarrolla hasta el domingo 1 de febrero y reúne a destacados artistas de la escena folklórica nacional e internacional.

En ese marco, la banda catamarqueña Carafea tuvo una destacada participación en el escenario mayor, acompañando a Juan Fuentes y dejando una fuerte impresión en el público del festival, en una noche que reafirmó la presencia de Catamarca en el corazón del folklore nacional.

Fuentes invitó a compartir escenario a Rafael Salas, voz líder del grupo catamarqueño, en un gesto que fue celebrado por el público y que puso en valor el talento local en uno de los festivales más importantes del país. La invitación significó una nueva visibilización nacional para la banda catamarqueña que viene consolidando su trayectoria dentro del ámbito folclórico.

Quién es Carafea, la banda catamarqueña que brilló en Cosquín

Carafea es un proyecto musical nacido en Catamarca que lleva 15 años contando historias a través de la música. Formada en 2010, la banda mantiene su formación original y una identidad que combina lo popular con lo íntimo, y lo tradicional con una mirada actual.

El nombre del grupo surgió de manera espontánea durante sus primeras grabaciones de ensayo, reflejando un espíritu auténtico que hoy conecta con miles de personas. Actualmente, Carafea supera los 100 mil oyentes mensuales en Spotify y cuenta con una comunidad de más de 51 mil seguidores en Instagram.

Definida por la autogestión y el trabajo sostenido, la banda tiene un objetivo claro: que la música de Catamarca ocupe el lugar que merece en los grandes escenarios del país. Con raíces firmes en su tierra, Carafea continúa consolidando su camino dentro del folklore argentino.