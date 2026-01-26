Tormenta con fuertes vientos afecta a Catamarca y rige alerta máxima para esta noche

La noche de este lunes se presenta crítica para San Fernando del Valle de Catamarca y sus alrededores. Tras una tarde de inestabilidad, dos celdas de tormenta de gran intensidad se posaron sobre el departamento Capital, generando precipitaciones torrenciales que ya afectan la normal circulación en diversos barrios.

Según el reporte oficial de la Secretaría de Ambiente y Espacios Públicos, el fenómeno se divide en dos frentes activos:

Sector Sur: Una celda avanza con dirección sudeste, provocando lluvias intensas y acumulación de agua en calzadas.

Sector Norte: Entre la zona del Predio Ferial y Banda de Varela, se registra no solo abundante caída de agua sino también caída de granizo en sectores puntuales.

Alerta por tormentas fuertes a severas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente una alerta para el Valle Central, el este y el oeste provincial. Se prevé que durante el resto de la noche y la madrugada del martes se desarrollen tormentas, algunas localmente fuertes o severas, acompañadas por:

Abundante caída de agua en cortos períodos (se estiman acumulados importantes).

Intensa actividad eléctrica.

Ráfagas de viento que podrían superar los 80 km/h.

Caída de granizo de diversos tamaños.

Debido a la magnitud del temporal, las autoridades ya solicitaron extrema precaución para quienes transiten por la Ruta Nacional 38, donde la visibilidad es reducida y hay presencia de material aluvional en algunos tramos.

¿Cómo seguirá el clima?

Para lo que resta de la semana, la inestabilidad parece ser la constante en el Noroeste Argentino.

Martes 27: Se espera que las condiciones mejoren parcialmente durante la mañana, aunque se mantendrán las probabilidades de chaparrones aislados. La temperatura máxima rondará los 31°C.

Miércoles y Jueves: El calor y la humedad persistirán, con máximas que ascenderán hasta los 34°C, generando condiciones propicias para nuevas tormentas convectivas hacia el final de cada jornada.

Las áreas de Defensa Civil y los equipos municipales permanecen en estado de alerta permanente y recomiendan a la población evitar sacar los residuos, no refugiarse bajo árboles o postes de luz, y mantenerse informados a través de los canales oficiales.