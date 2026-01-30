Avanza el mantenimiento vial con prioridad en la avenida Enrique Ocampo

El Municipio de Valle Viejo continúa desarrollando tareas de mantenimiento vial en distintos sectores del departamento, con prioridad en la avenida Enrique Ocampo, por tratarse de una arteria principal con alto flujo de tránsito vehicular.

En ese marco, se realizaron trabajos de bacheo en la avenida Enrique Ocampo y en la calle Dermidio Narváez, como parte de un esquema de intervenciones planificadas y progresivas, orientadas a mejorar la transitabilidad y las condiciones de circulación.

Asimismo, se llevó a cabo la reparación del badén ubicado en la calle Congresal Acevedo, en la localidad de San Isidro, con el objetivo de optimizar el escurrimiento y el estado general de la calzada.

Las tareas de mantenimiento continuarán desarrollándose en otros tramos de la avenida Enrique Ocampo y en diferentes calles del departamento, de acuerdo al cronograma establecido.