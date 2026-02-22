Catamarca avanza en la organización del Examen Único para las Residencias

El Ministerio de Salud de la provincia continúa trabajando de manera constante en la formación y especialización de los profesionales de la salud, con el objetivo de seguir mejorando los servicios sanitarios. En ese marco, avanza en la organización del Examen Único para las Residencias, instancia clave en el proceso de ingreso a las especialidades médicas.

La planificación del examen fue abordada en una reunión que reunió a autoridades y referentes académicos del sistema sanitario provincial. Participaron la Directora de Talento Humano, Adriana Gutierrez, junto a jefes de Docencia e Instructores de Residencia de los hospitales:

Hospital San Juan Bautista

Hospital de Niños Eva Perón

Maternidad Provincial "25 de Mayo"

Durante el encuentro se trabajó específicamente en la diagramación del Examen Único que se realizará este año, una instancia determinante para los médicos que buscan acceder a una formación especializada dentro del sistema público provincial.

Definición de criterios y elaboración de preguntas

Según explicó la Directora de Talento Humano, Adriana Gutierrez, el equipo se encuentra abocado a establecer los lineamientos técnicos del examen. "Estamos trabajando para establecer los criterios de selección, respecto al armado de las preguntas del Examen Único de este año", señaló.

La definición de estos criterios resulta central para garantizar un proceso de evaluación que permita seleccionar a los postulantes en función de parámetros claros y acordados entre los equipos formadores. La elaboración de las preguntas constituye uno de los ejes principales del trabajo actual, dado que de allí dependerá la calidad y pertinencia del instrumento evaluador.

El Examen Único representa la puerta de ingreso a las residencias médicas, instancia formativa que combina capacitación teórica y práctica en los distintos servicios hospitalarios, bajo la supervisión de equipos docentes e instructores.

Nuevas residencias

Uno de los aspectos destacados de la convocatoria 2026 es la incorporación de nuevas especialidades dentro del sistema de residencias provinciales.

Gutierrez detalló que este año se suman:

Residencia en Cirugía Pediátrica

Residencia en Cirugía Cardiovascular

Estas incorporaciones amplían la oferta formativa y responden a la necesidad de fortalecer áreas estratégicas del sistema sanitario.

Además, continúan vigentes las residencias tradicionales:

Clínica Médica

Pediatría

Tocoginecología

Pos básica de Neonatología

La permanencia de estas especialidades consolida un esquema formativo que apunta a cubrir áreas troncales de la atención médica, tanto en hospitales generales como en centros especializados.

Convocatoria abierta a médicos recibidos

Desde la Dirección de Talento Humano se realizó una convocatoria abierta a los profesionales recientemente graduados. "Invitamos a todos los médicos recibidos que quieran hacer su especialidad en cualquiera de las Residencias que dictan en la provincia", indicó Gutierrez.

El llamado apunta a captar profesionales interesados en desarrollar su carrera dentro del sistema de salud provincial, fortaleciendo así los recursos humanos disponibles en hospitales y maternidades públicas.

La organización del Examen Único se inscribe en una política sostenida de formación que busca no solo garantizar estándares académicos en el ingreso a las residencias, sino también asegurar que el sistema sanitario cuente con especialistas capacitados en áreas clave.

Con la definición de criterios en marcha y la incorporación de nuevas residencias, el Ministerio de Salud avanza en un proceso que impacta directamente en la calidad de la atención futura, al consolidar el camino formativo de los profesionales que se integrarán a los distintos servicios hospitalarios de la provincia.