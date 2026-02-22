Paso de San Francisco: confirman su habilitación para este domingo

Vialidad Nacional reconfirmó la transitabilidad con fecha de este domingo del estado del Paso Internacional San Francisco. Según el reporte actualizado a las 08:30 hs, la conexión fronteriza se encuentra actualmente habilitada para el flujo vehicular.

Para quienes planeen realizar el trayecto, las autoridades han definido una ventana operativa estricta para garantizar la seguridad en la alta montaña:

Horario de tránsito general: El paso está operativo de 09:00 a 19:00 horas.

Límite migratorio: Se permite el paso del último vehículo por el puesto de control migratorio del país de origen hasta las 17:30 horas.

Zona de precaución: Se advierte que se debe transitar con extrema precaución por la Ruta Nacional 60, específicamente en el sector de la Quebrada Las Angosturas.

Recomendación de precaución en la Ruta Nacional 60

En paralelo a la confirmación de la habilitación del paso, Vialidad Nacional recomienda transitar con precaución por Ruta Nacional 60, específicamente en el tramo correspondiente a Quebrada Las Angosturas.

La advertencia pone el foco en un sector puntual del trayecto, invitando a extremar los cuidados al momento de circular. La mención expresa de la Ruta Nacional 60 y de Quebrada Las Angosturas forma parte de la información oficial difundida y constituye un aspecto relevante para quienes proyecten utilizar el Paso Internacional de San Francisco.

El llamado a la precaución adquiere especial relevancia en un contexto de apertura del corredor internacional, donde el flujo vehicular puede incrementarse. La combinación de habilitación del paso y recomendación de conducción prudente refuerza la necesidad de planificación responsable.



