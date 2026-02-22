Alerta Global: investigan casos de pancreatitis aguda vinculados a inyecciones para adelgazar

Las inyecciones para adelgazar han emergido en los últimos años como la gran esperanza de millones de personas en todo el mundo. Su eficacia no solo se ha demostrado en la reducción de peso, sino también en beneficios sustanciales para la salud cardíaca. Sin embargo, al tratarse de una droga relativamente nueva, la comunidad científica advierte que todavía no están del todo claros sus alcances ni la totalidad de sus potenciales efectos adversos.

Recientemente, la atención sanitaria global se ha centrado en una preocupación creciente: la aparición de casos de pancreatitis aguda asociados a estos fármacos. La voz de alarma cobró fuerza tras una alerta emitida por el Gobierno británico, respaldada por informes extensos publicados en revistas de prestigio internacional como Nature y el British Medical Journal (BMJ).

El alcance de la alerta

La gravedad de la situación se refleja en las estadísticas oficiales de farmacovigilancia. En el Reino Unido, entre el año 2007 y octubre de 2025, se registraron 1.296 informes sobre pancreatitis relacionados con agonistas del receptor de GLP-1 o agonistas duales del receptor de GLP-1/GIP. Esta cifra abarca un espectro complejo de la enfermedad, incluyendo formas:

Agudas y subagudas.

Autoinmunes y crónicas.

Hemorrágicas, obstructivas y necrosantes.

De este total, 19 informes resultaron mortales en territorio británico, mientras que 24 casos fueron notificados específicamente como pancreatitis necrosante. Por su parte, Brasil ha registrado cinco muertes (y seis en el acumulado de los últimos cinco años), emitiendo también su propia advertencia sanitaria. Estas cifras adquieren una dimensión particular si se considera que, en el último lustro, se expendieron aproximadamente 25,4 millones de envases de estos medicamentos.

Fármacos bajo la lupa

La asociación con la pancreatitis involucra tanto a los agonistas del receptor GLP-1 como a los agonistas duales del receptor GLP-1/GIP. Entre las marcas comerciales mencionadas se encuentran:

Ozempic y Wegovy.

Mounjaro.

Versiones nacionales como Dutide y Obetide.

Ante este escenario, el Grupo Asesor de Expertos en Farmacovigilancia de la Comisión de Medicamentos Humanos recomendó reforzar la información de todos estos productos. El objetivo, según el comunicado británico, es destacar la posible gravedad de la pancreatitis aguda y garantizar la coherencia en toda la clase de medicamentos. Aunque el riesgo de pancreatitis ya figuraba en los folletos informativos, la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios del Reino Unido (MHRA), dirigida por Alison Cave, decidió reforzar la advertencia debido al aumento en el número de informes de cuadros graves y fallecimientos.

El desafío del diagnóstico

Uno de los mayores problemas identificados por las autoridades es que la pancreatitis puede ser difícil de reconocer en sus etapas iniciales. Los síntomas suelen confundirse con efectos secundarios gastrointestinales comunes del propio tratamiento o con infecciones menores. Los signos de alerta que requieren atención médica urgente son:

Dolor abdominal intenso y persistente que puede irradiarse a la espalda.

Presencia de náuseas y vómitos.

Para profundizar en la prevención, el Reino Unido investiga si el riesgo puede estar condicionado por la genética. Actualmente, se ha reclutado a 55 personas que sufrieron este efecto adverso y se planea sumar a 45 más. Si se identifican factores de riesgo genéticos, los facultativos podrían realizar pruebas previas a la prescripción del fármaco.

Debate cCientífico

Expertos como Jaime Almandoz, del Centro Médico de la Universidad de Texas Southwestern, señalan que no es claro si el efecto adverso aumentó intrínsecamente o si los casos subieron proporcionalmente al uso masivo de la droga. Alison Cave subraya que "el riesgo sigue siendo muy bajo" y que es complejo determinar la causalidad directa, ya que muchos pacientes que consumen estos fármacos ya presentan un riesgo elevado de pancreatitis debido a su condición de base.

En este sentido, Beverly Tchang, de Weill Cornell Medicine, advierte que, al ser bases de datos donde cualquier persona puede reportar efectos secundarios, es "difícil separar el ruido de la señal real". Los ensayos clínicos también muestran resultados mixtos:

Un metaanálisis de 2025 de 62 ensayos clínicos reveló un riesgo ligeramente mayor de pancreatitis frente al placebo.

En contraste, un estudio liderado por Ebubekir Daglilar (Universidad de Virginia Occidental) comparó a 82.000 personas con diabetes tipo 2 y no halló diferencias significativas entre quienes usaban GLP-1 y quienes no.

La inflamación podría estar ligada no solo al fármaco, sino a factores indirectos. La diabetes y la obesidad son riesgos per se, y la pérdida rápida de peso puede generar cálculos biliares, una de las principales causas de pancreatitis aguda al obstruir los conductos.



