Ruta Provincial Nº48: derrumbe interrumpe el tránsito en la Cuesta El Clavillo

Vialidad Proincial solicita transitar con máxima precaución por la Ruta Provincial Nº48, especialmente en el tramo correspondiente a la Cuesta El Clavillo, en el sector que conecta Aconquija con el límite con Tucumán.

El motivo es un derrumbe registrado a la altura del kilómetro 57, que afectó la calzada y generó complicaciones en la circulación vehicular. La situación obligó a la intervención inmediata de personal del organismo provincial, que se encuentra trabajando en el lugar con el objetivo de despejar la zona y restablecer el tránsito con normalidad.

La Cuesta El Clavillo constituye un sector de particular complejidad geográfica, donde las condiciones del terreno pueden favorecer este tipo de episodios. Por esa razón, la presencia de material desprendido sobre la ruta representa un riesgo adicional para quienes circulan por el área.

Tras el derrumbe, equipos técnicos y operativos de Vialidad Provincial se desplegaron en el kilómetro 57 para realizar tareas de remoción y limpieza de la calzada. El objetivo central es garantizar que el tramo vuelva a estar plenamente habilitado y que las condiciones de seguridad sean óptimas para los conductores.

Las tareas incluyen:

Despeje de material desprendido sobre la ruta.

Control del área afectada para evitar nuevos deslizamientos inmediatos.

Ordenamiento del tránsito mientras se desarrollan los trabajos.

Hasta que la habilitación sea completa, la circulación requiere especial atención por parte de los usuarios.

Recomendaciones para los conductores

Desde las autoridades se insiste en la necesidad de respetar estrictamente las indicaciones dispuestas en el lugar. Mientras continúan las tareas de despeje, se recomienda:

Respetar la señalización preventiva instalada en el tramo afectado.

Atender y acatar las indicaciones del personal que trabaja en la zona.

Reducir la velocidad al aproximarse al kilómetro 57.

Mantener distancia prudente entre vehículos.

Estas medidas buscan minimizar riesgos y evitar incidentes adicionales mientras se normaliza la situación.