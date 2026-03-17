Catamarca avanza con la vacunación contra el dengue: habilitan la segunda dosis

En un escenario marcado por el avance del dengue y el chikungunya en Catamarca, el Ministerio de Salud de la provincia anunció la disponibilidad de la segunda dosis de la vacuna Qdenga, destinada a completar el esquema de inmunización contra el dengue.

La medida rige a partir de hoy, martes 17 de marzo, y apunta a consolidar la protección de aquellas personas que ya iniciaron su vacunación durante la campaña 2024-2025. En este contexto epidemiológico, la cartera sanitaria remarcó la importancia de completar el esquema para alcanzar una mejor respuesta inmunológica frente a la enfermedad.

Quiénes deben aplicarse la segunda dosis

El llamado está dirigido específicamente a quienes ya recibieron la primera dosis de la vacuna durante la campaña vigente y aún no completaron el esquema.

Desde el Ministerio se indicó que deben concurrir a vacunarse todas las personas que hayan recibido la primera dosis y no hayan completado la segunda

Completar el esquema es fundamental para lograr una mejor protección contra el dengue

Este paso resulta central dentro de la estrategia sanitaria, en un momento donde la circulación de virus transmitidos por mosquitos representa un desafío para el sistema de salud.

Vacunatorios habilitados en Capital y el interior

Para garantizar el acceso a la segunda dosis, se dispuso una red de vacunatorios distribuidos en distintos puntos de la provincia.

En la Capital, los espacios habilitados son:

Caps Dr. Carlos Bravo

Caps Dr. Edgardo Acuña

Centro Sanitario Valle Chico

Maternidad Provincial 25 de Mayo

Hospital San Juan Bautista

Vacunatorio Central

En el interior, también se encuentran disponibles:

En Valle Viejo: vacunatorio del Hospital Dr. Dermidio Herrera

En Fray Mamerto Esquiú: Hospital San José de Piedra Blanca

Estos puntos de vacunación permiten cubrir tanto el área urbana como zonas cercanas, facilitando que la población acceda a completar su esquema sin mayores dificultades.

Continuidad de la primera dosis

En paralelo a la aplicación de la segunda dosis, el Ministerio de Salud informó que continúa vigente la campaña de primera dosis para la población objetivo.

En este sentido, se detalló que la vacunación está dirigida a personas de 15 a 59 años y que a la misma puede accederse con o sin cobertura social

No se requiere pedido médico ni turno previo

La implementación de estas condiciones busca agilizar el acceso y ampliar la cobertura de vacunación en la población, en línea con los criterios establecidos.

Lineamientos nacionales y estrategia sanitaria

La campaña se desarrolla conforme a los lineamientos del Ministerio de Salud de la Nación, lo que garantiza la coherencia con la estrategia sanitaria definida a nivel nacional para el abordaje del dengue.

La combinación de aplicación de primeras y segundas dosis, junto con la disponibilidad en múltiples centros de salud, configura un esquema de intervención que apunta a fortalecer la prevención en un contexto de creciente circulación viral.

Un esquema completo para una mejor protección

La habilitación de la segunda dosis de la vacuna Qdenga representa un paso clave dentro del proceso de inmunización. Según lo informado, completar el esquema es esencial para lograr una protección más efectiva frente al dengue.

En este escenario, las autoridades sanitarias reiteraron la importancia de que la población que ya inició su vacunación se acerque a los centros habilitados y finalice el proceso, consolidando así la estrategia preventiva frente a una enfermedad que continúa en expansión en la provincia.

La medida se inscribe en una respuesta integral que combina vacunación, accesibilidad y seguimiento de lineamientos nacionales, en un contexto donde el control del dengue y el chikungunya requiere acciones sostenidas y coordinadas.