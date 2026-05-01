Virus Sincicial Respiratorio: Salud envió ampollas de un anticuerpo monoclonal a las provincias

El área de Salud avanzó con el envío de ampollas de un anticuerpo monoclonal a distintas jurisdicciones, en el marco de una estrategia orientada a mitigar el impacto del Virus Sincicial Respiratorio (VSR) en los grupos más vulnerables.

La iniciativa se centra en la prevención de cuadros graves en niños que presentan condiciones de riesgo, particularmente aquellos nacidos de forma prematura o que padecen cardiopatías congénitas. En este sentido, la distribución del anticuerpo constituye una herramienta clave dentro de las políticas sanitarias destinadas a reducir complicaciones asociadas a infecciones respiratorias.

Protección para los grupos más vulnerables

El anticuerpo monoclonal enviado cumple una función específica: proteger a niños prematuros y con cardiopatías congénitas, dos grupos que presentan mayor susceptibilidad frente al Virus Sincicial Respiratorio.

La implementación de esta medida responde a la necesidad de fortalecer la cobertura preventiva en poblaciones que, por sus condiciones de salud, pueden desarrollar formas más severas de la enfermedad. La administración de este tipo de anticuerpos se orienta a reducir riesgos y a mejorar las condiciones de respuesta frente a posibles infecciones.

Objetivo: reducir la morbimortalidad

El eje central de la estrategia sanitaria es la reducción de la morbimortalidad asociada al Virus Sincicial Respiratorio. La utilización de anticuerpos monoclonales apunta a disminuir tanto la incidencia de casos graves como las consecuencias más severas vinculadas a esta patología.

En este marco, la distribución de las ampollas a las jurisdicciones busca garantizar que los recursos lleguen de manera efectiva a quienes más los necesitan, fortaleciendo la capacidad de respuesta del sistema de salud en distintos territorios.

Alcance de la medida

La acción implementada por Salud se inscribe dentro de un esquema de intervención focalizado, que prioriza:

Niños prematuros

Niños con cardiopatías congénitas

Reducción de riesgos frente al Virus Sincicial Respiratorio

Disminución de la morbimortalidad asociada

La distribución territorial de las ampollas permite que cada jurisdicción disponga de este recurso para su aplicación en los casos correspondientes, en función de los criterios sanitarios establecidos.