Día del Trabajador: el origen de una lucha histórica que marcó los derechos laborales

El Día del Trabajador, que se celebra cada 1° de mayo en la Argentina y en numerosos países, constituye una de las efemérides más significativas del calendario. Se trata de una jornada destinada a destacar el rol de los trabajadores, así como a reflexionar sobre los derechos laborales, las condiciones de trabajo dignas y los contratos que regulan la actividad.

En este contexto, la fecha suele estar acompañada por manifestaciones públicas, reuniones al aire libre y expresiones colectivas en las que distintos sectores plantean sus demandas. La conmemoración no solo tiene un carácter simbólico, sino también un fuerte contenido histórico vinculado a la lucha por mejoras concretas en las condiciones laborales. En el caso de 2026, el 1° de mayo coincide con un viernes, lo que configura un fin de semana largo de tres días, al tratarse de un feriado nacional inamovible.

El origen: una protesta y la tragedia

El origen de esta jornada se remonta a un episodio ocurrido en 1886 en la ciudad de Chicago, Estados Unidos, en el marco de un conflicto laboral que tuvo como epicentro la fábrica McCornick. Allí, trabajadores del sector obrero iniciaron protestas para exigir el reconocimiento de sus derechos y mejoras en sus condiciones laborales.

Entre los principales reclamos se encontraba la reducción de la jornada laboral, que en ese momento se extendía entre 12 y 18 horas diarias, así como la necesidad de contar con contratos más justos. En ese contexto, se popularizó un lema impulsado por la organización Noble Order of the Knights of Labor:

"Ocho horas para el trabajo, ocho para el sueño y ocho para la casa".

Ante la negativa de los empresarios a aceptar estas demandas, el conflicto escaló. El 1° de mayo de 1886, más de 5000 trabajadores participaron de una huelga masiva. Los obreros de la fábrica McCornick se concentraron frente al establecimiento para manifestar su desacuerdo con el empleador. La situación derivó en una intervención policial, tras una denuncia realizada por el dueño de la planta. La represión fue violenta y dejó como saldo decenas de muertos y heridos, marcando uno de los episodios más trágicos en la historia del movimiento obrero.

La Revuelta de Haymarket y los Mártires de Chicago

Lejos de desactivarse, el conflicto continuó en los días siguientes. Los trabajadores volvieron a movilizarse para sostener sus reclamos, pero la violencia persistió. El punto más crítico se alcanzó el 4 de mayo de 1886, con la denominada Revuelta de Haymarket.

Durante este episodio, se produjeron nuevas muertes y detenciones. Como consecuencia del conflicto, cinco personas fueron detenidas y ejecutadas, pasando a la historia como los "Mártires de Chicago". La magnitud de los hechos trascendió las fronteras de Estados Unidos y generó una indignación internacional, que contribuyó a instalar el debate sobre las condiciones laborales en distintos países.

La institucionalización de la jornada laboral

Con el paso del tiempo, las demandas del movimiento obrero comenzaron a tener reconocimiento institucional. Un hito clave se produjo en 1919, durante la primera conferencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

En ese ámbito, se estableció de manera obligatoria la jornada laboral máxima de ocho horas, una de las principales reivindicaciones que habían impulsado las protestas de 1886. Este avance consolidó una transformación estructural en la organización del trabajo a nivel global.

La conmemoración en la Argentina

En la Argentina, el Día del Trabajador se conmemoró por primera vez en 1890, en línea con la expansión internacional de la fecha. Años más tarde, el 28 de abril de 1930, el entonces presidente Hipólito Yrigoyen decretó formalmente este feriado bajo el nombre de Fiesta del Trabajo.

Actualmente, la fecha está regulada por la ley 27.399, que la define como un feriado inamovible, lo que implica que no puede trasladarse para generar fines de semana largos. Sin embargo, en 2026, al caer viernes, la coincidencia en el calendario permite extender el descanso durante tres días consecutivos.

Derechos laborales y condiciones de trabajo

La conmemoración del 1° de mayo también se vincula con la normativa laboral vigente en el país. En este sentido, la Ley de Contrato de Trabajo (20.744) establece en su artículo 181 que, durante los feriados nacionales, rigen las mismas condiciones que en el descanso dominical. Esto implica que, en caso de que un trabajador deba prestar servicios en esta fecha, tiene derecho a percibir una remuneración equivalente al doble de una jornada habitual.

Por lo tanto el Día del Trabajador se mantiene como una fecha que combina memoria histórica y actualidad. Su origen, ligado a una lucha marcada por la violencia y la reivindicación de derechos básicos, sigue vigente como punto de referencia para analizar las condiciones laborales.