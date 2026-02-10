  • Dólar
  • BNA $1375 ~ $1425
  • BLUE $1405 ~ $1425
  • TURISTA $1787.5 ~ $1787.5

29 C ° ST 31.59 °

Unión Radio 91.3 en vivo

Catamarca: avanzan acciones de prevención y asistencia en casos de violencia

Autoridades del Ministerio de Gobierno, Seguridad y Justicia y miembros de la Corte de Justicia de la provincia, mantuvieron una reunión en el Hogar Warmi.

10 Febrero de 2026 19.56

Con el objetivo de avanzar en una agenda en conjunto para el abordaje y asistencia en casos de violencia por motivos de género, autoridades del Ministerio de Gobierno, Seguridad y Justicia  y miembros de la Corte de Justicia de la provincia, mantuvieron una reunión en el Hogar de Protección Integral a Víctimas de Violencia de Género "Warmi".

El propósito fue avanzar en una agenda de trabajo conjunto para el fortalecimiento del abordaje en casos de violencia de género y la cooperación y articulación institucional orientada a optimizar la intervención del Estado en dichos casos.

Durante el encuentro se expusieron propuestas técnicas surgidas de la experiencia territorial y del trabajo cotidiano que se desarrolla en el Hogar Warmi, vinculadas a la necesidad de ordenar las intervenciones institucionales, fortalecer los criterios de cercanía territorial y evitar prácticas de sobreintervención que puedan generar revictimización.

La directora de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género, Paola Di Giacomo destacó, entre los ejes de trabajo, la elaboración de un convenio de cooperación institucional para casos de femicidios y delitos afines, orientada a coordinar las intervenciones estatales y proteger a las víctimas directas e indirectas. Además, se fortaleció la información sobre dispositivos vigentes y su aplicación, así como la derivación de denuncias, trabajo con masculinidades, ejes de resguardo y el trabajo territorial en conjunto.

Del encuentro participaron la directora provincial de Mujer, Género y Diversidad, Lic. Belky Penise, la  directora de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género, Paola Di Giacomo y equipo técnico del Ministerio. De la Corte de Justicia, estuvieron la ministra Dra. María Fernanda Rosales Andreotti; el fiscal General, Dr. Alejandro Gober; el fiscal Penal de violencia familiar y de género, Dra. Ruth Alejandra Antonino; las juezas de juzgados de Familia, Dra. Olga Amigot Solohaga, y Dra. Celeste del Huerto Varela,  la secretaria del juzgado de familia, Dra. María Alejandra Bosio; el secretario de Asuntos Institucionales, Hugo Silva.

Tags
Catamarca Corte de Justicia Hogar Warmi Violencia de género

MÁS LEIDAS

Seguí leyendo también