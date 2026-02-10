Catamarca: avanzan acciones de prevención y asistencia en casos de violencia

Con el objetivo de avanzar en una agenda en conjunto para el abordaje y asistencia en casos de violencia por motivos de género, autoridades del Ministerio de Gobierno, Seguridad y Justicia y miembros de la Corte de Justicia de la provincia, mantuvieron una reunión en el Hogar de Protección Integral a Víctimas de Violencia de Género "Warmi".

El propósito fue avanzar en una agenda de trabajo conjunto para el fortalecimiento del abordaje en casos de violencia de género y la cooperación y articulación institucional orientada a optimizar la intervención del Estado en dichos casos.

Durante el encuentro se expusieron propuestas técnicas surgidas de la experiencia territorial y del trabajo cotidiano que se desarrolla en el Hogar Warmi, vinculadas a la necesidad de ordenar las intervenciones institucionales, fortalecer los criterios de cercanía territorial y evitar prácticas de sobreintervención que puedan generar revictimización.

La directora de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género, Paola Di Giacomo destacó, entre los ejes de trabajo, la elaboración de un convenio de cooperación institucional para casos de femicidios y delitos afines, orientada a coordinar las intervenciones estatales y proteger a las víctimas directas e indirectas. Además, se fortaleció la información sobre dispositivos vigentes y su aplicación, así como la derivación de denuncias, trabajo con masculinidades, ejes de resguardo y el trabajo territorial en conjunto.

Del encuentro participaron la directora provincial de Mujer, Género y Diversidad, Lic. Belky Penise, la directora de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género, Paola Di Giacomo y equipo técnico del Ministerio. De la Corte de Justicia, estuvieron la ministra Dra. María Fernanda Rosales Andreotti; el fiscal General, Dr. Alejandro Gober; el fiscal Penal de violencia familiar y de género, Dra. Ruth Alejandra Antonino; las juezas de juzgados de Familia, Dra. Olga Amigot Solohaga, y Dra. Celeste del Huerto Varela, la secretaria del juzgado de familia, Dra. María Alejandra Bosio; el secretario de Asuntos Institucionales, Hugo Silva.