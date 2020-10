Catamarca cerró la experiencia inédita de las aulas virtuales celebrando a la Virgen del Valle

En la mañana del sábado 17 de octubre se realizó el acto de cierre del ciclo de las Aulas Virtuales abiertas en el marco del Espacio de Animación y Encuentro, propuesto por la Diócesis de Catamarca para continuar celebrando el Año Mariano Nacional por los 400 años de la presencia de Nuestra Madre del Valle en esta tierra. El mismo se llevó a cabo en el Camarín de la Virgen y fue seguido a través de la aplicación zoom y las redes sociales del Año Mariano Nacional, como también de la Catedral y el Obispado.

Con la locución de Mariana Ventrice y Jorge Álvarez, arrancó este momento trayendo los versos del poeta Juan Oscar Ponferrada que dicen: "A esta íntima presencia con que Santa María / en nuestra humilde tierra tomó ciudadanía / ángeles del idioma bautizaron un día / con un nombre que es todo fragancia y poesía? Y, por cuanto en un valle / nacimos y sufrimos / y a Ella, Virgen y Madre, como hijos acudimos: / Virgen del Valle, Madre del Valle te decimos / por el consuelo hallado y el valle en que lo hubimos".

El desarrollo de la ceremonia fue matizado con las canciones del Ministerio de Música Yanai, que interpretó la "Canción del Año Mariano Nacional", "400 años junto a tus hijos", "Hay una Virgencita" y el "Himno a la Virgen del Valle", que resonaron en el recinto sagrado como tributo a la Reina del Valle.

Los sacerdotes Julio Murúa y Marcelo Amaya, Coordinador y Secretario del Espacio de Animación y Encuentro, respectivamente, hicieron un repaso del ciclo de encuentros virtuales realizado a través de Zoom, y transmitido por la página web, Youtube y Facebook del Año Mariano Nacional; y una síntesis del alcance de las conferencias generales y de las once aulas en las redes sociales a partir de las estadísticas registradas.

"Hemos contado con conferencistas muy importantes"



El Padre Julio Murúa comentó cómo se pensó el Espacio de Animación y Encuentro a través de herramientas digitales, luego de la suspensión del IV Congreso Mariano Nacional presencial, con tres momentos: *Reflexión y Encuentro, *Celebrativo y Cultural y *Animación, que incluye la Plaza Infantil, el Espacio Joven y los Patios Fraternos.

Centrándose en el área de Reflexión y Encuentro, donde estaban las aulas, que reemplazaron parte de los talleres presenciales, recordó los objetivos orientados a "renovar nuestra fe y nuestra alegría cristiana, ayudados por la Virgen María, Madre de la esperanza; y también nuestro compromiso cristiano con los hermanos, dándonos ánimo en las dificultades y ayudando al que sufre, al pobre, al que está solo, especialmente en este contexto de pandemia y lo que vendrá".

La propuesta incluyó de tres conferencias generales en la apertura, y otras tantas en las once aulas desarrolladas entre el 1 de agosto y el 30 de septiembre. "Durante dos meses, de miércoles a sábados, teníamos los días ocupados en distintos horarios, a partir de las 15.00. Fue una maratón importante para quienes estábamos trabajando", contó el Coordinador del Espacio.

"Para iluminar los variados temas hemos contado con la participación de importantes conferencistas, muy solventes en la temática que se les había propuesto. Lo bueno de las redes sociales o el internet es que nos dio la posibilidad de que sean del país y de fuera del país, así que en cierta manera el Espacio tuvo esa dimensión internacional", señaló el sacerdote, resaltando que entre los conferencistas hubo más de 10 obispos. Todos con total disponibilidad, entre ellos el propio presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Mons. Oscar Ojea.

Asimismo, puso de relieve que "el clima con las personas que daban las conferencias era muy cordial" y "mostraron paciencia, cuando surgían dificultades técnicas todos estaban dispuestos a subsanarlas. Eso facilitó la tarea", a la vez que destacó situaciones como la presencia de un sacerdote que ofreció la conferencia desde Barcelona, España, cuando en ese país eran las 2 de la mañana. Esto sucedió en el aula Familia, cuando se abordó el tema del duelo", gesto del sacerdote que fue muy valorado.

Luego fue mencionando cada una de las aulas con sus particularidades: Familia, Discípulos misioneros, Atención de las Adicciones, Nuevas Formas de Comunicación, Vida Humana, Vida Consagrada y de los Presbíteros, Ecumenismo y Diálogo con otras Confesiones, Cuidado del Ambiente y de los Pobres, Amistad Social, Piedad Popular, Liturgia y Santuarios y Educación.

El Coordinador del Espacio de Animación y Encuentro reconoció "el arduo trabajo de nuestro operador Emiliano Mansilla, quien estuvo en todas las conferencias con muy buena voluntad".

Además, dijo que "Lista de reproducción" del usuario 4cmn2020 de youtube se encuentra la mayoría de los videos de las 54 conferencias distribuidas en 11 aulas.

"Fue un desafío y ha tenido sus frutos"



A su tiempo, el Padre Marcelo Amaya dijo que "realizar este sueño de llevar adelante el Espacio de Animación y Encuentro por el Año Mariano Nacional, la versión digital de lo que iba a ser el Congreso Mariano, tuvo mucho que ver con los deseos y tantos pedidos que nos hacían desde distintas diócesis, aún sin tener en claro cómo íbamos a hacerlo".

Rescató que "lo interesante es haber podido instalarlo en la Iglesia y la sociedad", para lo cual "sirvieron las redes sociales, que son una herramienta muy importante. Nosotros lo hicimos a través de zoom, que era la forma en que queríamos interactuar con los conferencistas y las personas que estuvieran en la conferencia. Ese zoom se conectaba a las redes y el youtube y se iba compartiendo con las personas".

Con un total de inscriptos cercano a los 5.000, el Secretario del Espacio consideró que "si hubiésemos hecho los talleres presenciales, se calculaban unas 500 personas más o menos en cada uno". Y agregó que "hubo un fuerte nivel de participación, fue muy productivo".

Entre los detalles estadísticos del alcance en las redes sociales y youtube del Espacio de Animación y Encuentro, además de otros sitios digitales, mencionó también la actividad del área Celebraciones y Cultura, indicando que "en la Jornada Nacional Mariana del 14 y 15 de agosto, en que se hicieron recitales, conferencias para peregrinos, vigilia, actos culturales, la plaza de los niños, se recibieron 60.400 visitas, reproducciones".

Hacia el final de su exposición, el sacerdote hizo una síntesis remarcando que "en la fan page Espacio de Animación y Encuentro del Año Mariano Nacional, durante las 52 conferencias, hubo en vivo 4.088 personas, un promedio de 80 por conferencia. Se reprodujeron más de 3 segundos las publicaciones de las conferencias 126.963 veces, con 5.812 interacciones y 880 veces compartidas".

"Las otras fan page Catedral, Obispado y Morenita del Valle registraron 382.367 reproducciones, es decir que por lo menos medio millón de personas" accedieron a la propuesta. "En el youtube del 4cmn2020, el total de las conferencias generaron 14.742 visualizaciones. A esto se suma el youtube Virgen del Valle con un total de 7.600. Considerando la cantidad de publicaciones que hicimos en dos meses, con otras jornadas y eventos, hemos superado el millón de visualizaciones sobre el Espacio de Animación y Encuentro. Esto muestra cómo se fue instalando el Espacio de Animación y Encuentro en estos dos meses", señaló el sacerdote.

"Fue un desafío y ha tenido sus frutos estando presente a nivel país, con esta motivación del Año Mariano y considerando que no se pudo realizar el Congreso Mariano Nacional y poder celebrar los 400 años de la Virgen".

Mons. Urbanc: "Hemos sido discípulos misioneros en las redes sociales"

Al momento del reconocimiento de esta novedosa experiencia de formación y reflexión a través del mundo digital en tiempo de pandemia, Mons. Luis Urbanc expresó: "En mi corazón hay mucha gratitud a Dios y a la Virgen por lo que hemos podido vivir", confiando que "por ahí hasta el pesimismo me invadía frente a esta realidad".

Valoró la labor desplegada por "el Padre José Antonio Díaz, quien era el Rector del Santuario y estaba animando como Vicario de Pastoral todo el camino que hemos hecho para preparar el IV Congreso Mariano Nacional, el Año Mariano Nacional. Él trabajó mucho, pero ahora está de párroco en el interior. Y en su lugar asumieron, el Padre Julio Murúa, el Padre Marcelo Amaya y tantos otros, este desafío de un espacio virtual para seguir animando el Año Mariano Nacional".

"Evidentemente que el IV Congreso Mariano Nacional presencial, que teníamos soñado para abril, no se hizo, pero Dios lo quiso de otra manera, la Virgen lo quiso de otra manera. Seguramente que Dios nos invita a un gran aprendizaje probablemente como miembros de la Iglesia y de la sociedad en distintos ámbitos. Nos cuesta mucho el uso de las redes sociales, pero hemos ido dando pasitos, para ir tomando conciencia de lo que significan los medios de comunicación", reflexionó el Pastor Diocesano.

Afirmó que "mucha gente se asomó a esto, y hay un mensaje. Nos hemos puesto al servicio de Dios a través de las redes para que se siga animando en toda nuestra sociedad argentina este Año Mariano Nacional. Y hemos respondido al Señor eso que nos pide: evangelizar, ser discípulos misioneros, y hemos sido discípulos misioneros en estos espacios".

"Agradezco a Dios que nos está permitiendo hacer este camino, y ya estamos de alguna manera saboreando los frutos. Agradezco a tantos conferencistas que se han dispuesto a compartir, que si hubiese sido presencial no se daba, venía el grupo de personas previsto tres días y hubiese terminado. Pero fueron dos meses y realmente me admira la constancia, el tesón, la alegría, la ilusión de todos los que han trabajado. De esta manera, la riqueza de tantas personas ha sido puesta en común. De otra manera no hubiera sido posible. Y esto alentó en este tiempo de pandemia a que tantas personas pudieran participar y hacerse presentes en este gran momento que vive nuestro país como es el Año Mariano Nacional con este Espacio de Animación y Encuentro".

Más adelante hizo extensiva su gratitud "al equipo que ha trabajado; de todo corazón quiero agradecer a tantos laicos, consagrados, que han puesto su entusiasmo, a nuestros seminaristas que también han puesto su granito de arena, a nuestros diáconos, a los sacerdotes", y los alentó a que "sigamos adelante utilizando estos medios para evangelizar".

En otro tramo, el Obispo llamó a que sigamos aprendiendo "en este tiempo de pandemia a cuidar nuestra casa común. Ojalá que la Virgen María nos siga entusiasmando para que entre todos nos sintamos hermanos", para lo cual "vino providencialmente la encíclica del Papa, todos somos hermanos, todos pertenecemos a la familia humana cuidados por Dios".

Camino al 2030



En una proyección pastoral, hizo referencia a que "a partir de este año 2020 empezamos un camino de 10 años para celebrar los 400 años de nuestra Patrona en Argentina, la Virgen de Luján, allá en el 2030. La Iglesia es un pueblo en camino y este camino hay que hacerlo alentándonos siempre".

Recordó que "el 8 de diciembre haremos la clausura formal del Año Mariano, por tanto hay que seguir animando a través de las redes a tantos hermanos".

Tras la bendición y vivas a la Virgen del valle y los peregrinos, hizo entrega de diplomas de reconocimiento a los representantes de las áreas pastorales que trabajaron en la organización de las aulas virtuales: Pastoral de las Adicciones, Pastoral Social, Pastoral Carcelaria, Pastoral Familiar y Movimiento Familiar Cristiano, Pastoral de la Salud, Pastoral Universitaria, Pastoral Vocacional, Pastoral de Comunicación Social, Pastoral Misionera, Junta de Catequesis y Vicaría de Educación; además de colaboradores y moderadores.

En un clima de profundo recogimiento, dirigiendo la mirada a la Virgen Morenita, todos juntos rezaron la Oración del Año Mariano Nacional.

El corolario de esta ceremonia se hizo con las palabras del poeta Juan Oscar Ponferrada, que dicen: "Oh Reina de Paz, quienes coronaron tu sien, / Reina te proclamaron de este valle también. / Que la paz de este valle, que es nuestro sumo bien, / te alabe en nuestro nombre por los siglos. Amén". Y el Himno a la Virgen del Valle, con los acordes y las voces del grupo Yanai.