Catamarca despertó interés entre visitantes y profesionales en la FIT

La segunda jornada de la Feria Internacional de Turismo tuvo un importante movimiento en el stand de Catamarca, donde visitantes se acercaron para consultar por destinos y propuestas para recorrer la provincia, mientras las agencias de viajes receptivas tomaron contacto con personas interesadas en conocer opciones y paquetes turísticos.

El espacio provincial ofreció distintas experiencias lúdicas para acercar los destinos al público. El Mapa del Tesoro invitó a recorrer simbólicamente los municipios en busca del "secreto mejor guardado" y, al completar el circuito, los participantes recibieron el sello de Visit Catamarca y un premio. El Punchómetro, en tanto, vinculó el resultado de cada participante con destinos como la Cuesta del Portezuelo, las Dunas de Tatón, el Balcón del Pissis, el Campo de Piedra Pómez y Ojos del Salado.

También hubo propuestas fotográficas con paisajes catamarqueños. Los visitantes podían elegir entre distintos escenarios naturales de la provincia y llevarse la imagen impresa como postal de recuerdo. El "Cofre del Secreto Mejor Guardado" sumó otro espacio para fotografías, ambientado como un cuarto que busca representar la magia de Catamarca, mientras que el pinball permitió participar por premios y merchandising de la provincia.

Las experiencias también despertaron nuevas consultas sobre los destinos. Erika se acercó al stand para buscar información sobre el Campo de Piedra Pómez, ya que tiene previsto conocerlo como parte de un tour. Contó que tenía muchas ganas de visitar el lugar a partir de los videos que había visto sobre el paisaje.

Entre los visitantes también estuvo Marisa, de San Miguel, quien ya viajó cuatro veces a Catamarca y manifestó su intención de regresar. A través del Mapa del Tesoro identificó nuevos lugares que le gustaría conocer, entre ellos El Rodeo, Los Varela y Las Juntas, y se llevó folletería turística.

Desde una mirada profesional, Franco, docente de Turismo de la Universidad Nacional de Cuyo y consultor del CONICET, destacó el potencial de los destinos y el vínculo entre turismo y desarrollo local. "El turismo puede ser un motor de desarrollo y un dinamizador siempre y cuando haya una participación de la comunidad local", señaló, y valoró las propuestas que incorporan el respeto por la naturaleza y la identidad de cada lugar.

La música catamarqueña también tuvo su lugar en la programación de la FIT con la presentación de Carafea en el Escenario Norte Argentino. La banda atraviesa un presente de fuerte crecimiento y proyección nacional, luego de un año en el que sumó reconocimientos en distintos festivales del país. En la FIT, el grupo presentó su propuesta ante el público de la feria y volvió a poner a Catamarca en escena a través de su música.

El Paso de San Francisco también tuvo su espacio a través de una experiencia de realidad virtual que permitió a los visitantes recorrer visualmente la Ruta Nacional 60, desde el límite internacional hasta paisajes como la Laguna de Cortaderas. La propuesta generó comentarios de personas que ya habían realizado el recorrido y se acercaron a compartir sus propias experiencias.

En tanto, la Ruta del Telar estuvo representada por Erika Moreno, tejedora de Belén e integrante de la Cooperativa Las Arañitas Hilanderas, quien realizó en vivo una bufanda de lana de oveja que continuará tejiendo y será terminada durante el desarrollo de la FIT.

En el Auditorio Norte Argentino, Santa María presentó el corredor "Valles Místicos", una propuesta que articula los Valles Calchaquí y Yokavil a partir de sus paisajes, patrimonio, gastronomía y experiencias vinculadas con la naturaleza y las comunidades locales.

Con esta jornada concluyó la etapa abierta al público de la FIT. El lunes 28 y el martes 29, la feria continuará de 10 a 19 con sus jornadas profesionales, que incluirán rondas de negocios y presentaciones vinculadas a la oferta turística de Catamarca.