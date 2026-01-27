Catamarca después del temporal: viviendas anegadas, árboles caídos y daños en rutas

La intensa tormenta que azotó a Catamarca durante la noche de este lunes dejó importantes consecuencias materiales en distintas localidades de la provincia, con viviendas anegadas, árboles caídos, calles intransitables y daños en rutas, lo que obligó a un amplio despliegue de los equipos de emergencia durante la madrugada.

El fuerte impacto del fenómeno climático se hizo sentir especialmente en el Valle Central, donde personal de Protección Civil y Gestión de Riesgos, junto a Bomberos Voluntarios de Valle Viejo y Fray Mamerto Esquiú, trabajó intensamente para paliar los efectos del temporal y asistir a las familias afectadas, en un contexto marcado por la urgencia y la persistencia del agua acumulada.

Uno de los episodios más complejos se registró en Villa Parque Chacabuco, donde se debió intervenir de urgencia en una vivienda que sufrió un importante ingreso de agua. Según se informó, la cochera del inmueble, construida en desnivel, quedó totalmente inundada, lo que provocó que el agua avanzara hacia otras dependencias de la casa. Ante esta situación, el servicio de emergencias debió actuar para subsanar el inconveniente y evitar mayores daños estructurales, además de resguardar la seguridad de los ocupantes.

A este caso se sumó el anegamiento total del barrio 140 Viviendas de Valle Viejo, donde las lluvias intensas provocaron acumulación de agua en calles y sectores residenciales, generando serias dificultades para la circulación y afectando a numerosas familias. Vecinos del lugar manifestaron su preocupación por la rapidez con la que el agua cubrió amplias zonas del barrio, dejando en evidencia la magnitud del temporal.

Otro de los hechos más graves ocurrió en el departamento Fray Mamerto Esquiú, donde un árbol de gran porte cayó sobre una vivienda y la destruyó por completo. El episodio se produjo en la localidad de Las Pirquitas, cuando el árbol se desplomó sobre la casa de la familia Reynoso, provocando gravísimos daños en la estructura del inmueble. A pesar de la magnitud del impacto, no se reportaron personas lesionadas, lo que fue destacado por las autoridades que intervinieron en el lugar.

Los inconvenientes generados por la tormenta no se limitaron al Valle Central. En otras zonas de la provincia también se registraron calles anegadas, como ocurrió en La Viña, departamento Paclín, donde el agua complicó el tránsito y afectó a vecinos de distintos sectores. En tanto, en el interior provincial, la situación fue igualmente preocupante.

En el departamento Tinogasta, la crecida de agua ocasionó graves daños en la Ruta Nacional Nº 3, generando complicaciones para la circulación vehicular y obligando a extremar precauciones. Las autoridades recomendaron evitar transitar por los sectores más comprometidos hasta tanto se evalúe el estado de la calzada y se realicen las tareas necesarias para restablecer condiciones seguras.

En contraste con este escenario marcado por los daños y las urgencias, Andalgalá mostró una postal diferente. A pesar de la torrencial lluvia que cayó sobre el departamento, se pudo llevar adelante con éxito la primera edición del Andalgalá Rock Fest, que se desarrolló de manera espectacular y con una convocatoria multitudinaria.

El evento contó con la presentación de Bersuit Vergarabat, Los Tipitos, Kapanga, además de bandas locales y provinciales, y logró sostenerse incluso bajo la lluvia. El público, lejos de retirarse, saltó, cantó, gritó y se emocionó, acompañando cada show en un clima de euforia colectiva. Si bien el espectáculo tuvo una breve interrupción por las condiciones climáticas, luego continuó y se extendió hasta bien entrada la noche, con los asistentes disfrutando de la música aún bajo el agua.

Mientras continúan las tareas de relevamiento y asistencia en las zonas afectadas, las autoridades provinciales mantienen el seguimiento de la situación y recomiendan a la población extremar las precauciones, especialmente ante la posibilidad de nuevas tormentas.