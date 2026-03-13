"Guardianes de las Coplas": el videojuego educativo que llegó a las escuelas

La Dirección Provincial de Patrimonio y Museos, organismo dependiente del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte, inició la presentación en escuelas del videojuego educativo "Guardianes de las Coplas", una propuesta pedagógica que busca acercar a los estudiantes al patrimonio cultural de la región a través de una experiencia interactiva.

La primera institución en vivir esta experiencia fue la Escuela Nº 180 "República Argentina", ubicada en el barrio Parque América, donde alumnos de 5º y 6º grado participaron de una jornada especialmente organizada para conocer y explorar el videojuego.

Hasta el establecimiento educativo llegó el equipo técnico de la Dirección Provincial de Patrimonio y Museos, con el objetivo de compartir la propuesta con los estudiantes y docentes, en una actividad que combinó explicación conceptual, demostración del videojuego y participación directa de los alumnos.

La iniciativa despertó un notable entusiasmo entre los estudiantes, quienes pudieron interactuar con una herramienta que integra tecnología, aprendizaje y tradición cultural.

Un proyecto creado especialmente para las infancias

La actividad estuvo a cargo de las creadoras del videojuego, Gabriela Granizo y Gabriela Brouwer, quienes junto a Claudia Yapura idearon esta iniciativa especialmente pensada para el público infantil.

Durante la jornada, las responsables del proyecto compartieron con los alumnos cómo surgió la idea del videojuego y cuál fue el proceso creativo que permitió transformar elementos del patrimonio cultural en una experiencia interactiva.

Según explicaron, el proyecto nació en el marco del programa Código Cultura, una iniciativa impulsada por Wikimedia Argentina. En ese contexto, el proyecto catamarqueño resultó ganador, lo que permitió avanzar en el desarrollo de la propuesta educativa.

La presentación en la escuela constituyó uno de los primeros pasos para acercar el videojuego a las instituciones educativas, con el objetivo de que los estudiantes puedan conocer y valorar el patrimonio cultural regional a través de herramientas digitales.

Una aventura que rescata la tradición de las coplas

Pensado como una aventura educativa, el videojuego "Guardianes de las Coplas" propone al jugador asumir el papel de un joven heredero del folklorólogo catamarqueño Juan Alfonso Carrizo. En el desarrollo de la historia, el personaje inicia un recorrido por el Noroeste argentino con una misión específica: recuperar coplas perdidas, elementos fundamentales del acervo cultural de la región.

A lo largo del juego, los participantes exploran distintos escenarios que se inspiran en obras del artista catamarqueño Laureano Brizuela, particularmente en Historia de un día y Paisajes de Belén.

Mientras avanzan en el recorrido, los jugadores deben superar mini-juegos y desafíos, lo que permite integrar aprendizaje y entretenimiento dentro de la dinámica del juego.

Durante el desarrollo de la aventura también se coleccionan distintos elementos vinculados con el patrimonio cultural, entre ellos:

Objetos patrimoniales

Fotografías

Piezas culturales relacionadas con la identidad de la región

De esta manera, el videojuego propone una experiencia que combina exploración, conocimiento y participación activa, orientada a fortalecer el vínculo entre los estudiantes y las tradiciones culturales.

Una jornada de participación

La actividad realizada en la Escuela Nº 180 "República Argentina" incluyó una apertura a cargo del profesor Carlos Carabajal, quien dio inicio a la jornada antes de la presentación del videojuego.

Posteriormente, las creadoras del proyecto compartieron detalles del desarrollo de la propuesta y explicaron a los estudiantes cómo funciona el juego.

Uno de los momentos más destacados de la jornada ocurrió cuando algunos alumnos pasaron al frente para probar el videojuego, mientras el resto de sus compañeros seguía la partida proyectada en pantalla gigante.

La experiencia generó un clima de entusiasmo entre los estudiantes, que siguieron atentamente el desarrollo del juego.

Uno de los aspectos más emotivos de la jornada se produjo cuando los alumnos comenzaron a leer en voz alta las coplas que aparecían durante el recorrido del juego, lo que permitió que el contenido cultural se transformara en una experiencia colectiva dentro del aula.

El valor educativo de acercar el patrimonio a las aulas

Al cierre de la actividad, la directora de Patrimonio y Museos, Edith Cardoso, agradeció el espacio brindado por la institución educativa para realizar la presentación del videojuego.

Durante su intervención, destacó especialmente la predisposición de directivos, docentes y alumnos para participar de la propuesta y sumarse a esta experiencia educativa. La iniciativa se inscribe dentro de las acciones que buscan acercar el patrimonio cultural a las nuevas generaciones, utilizando herramientas que resulten cercanas al universo cotidiano de los estudiantes.

En este caso, el uso de un videojuego permite integrar contenidos históricos, artísticos y culturales dentro de un formato dinámico que favorece la participación y el interés de los niños.

Un videojuego disponible para jugar en línea

El proyecto "Guardianes de las Coplas" no se limita únicamente a las presentaciones en instituciones educativas. El videojuego también se encuentra disponible para ser jugado en línea. Quienes deseen acceder a la experiencia pueden hacerlo ingresando en el siguiente enlace:

https://wikimediaargentina.itch.io/guardianes-de-las-coplas

De esta manera, la propuesta se abre a un público más amplio, permitiendo que estudiantes, docentes y familias puedan explorar esta aventura educativa que combina cultura, identidad regional y tecnología.