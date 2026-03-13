La Mesa Intersectorial de Prevención del Suicidio inició su agenda 2026

El equipo de la Secretaría de Salud Mental y Consumo Problemático participó de la primera reunión del año de la Mesa Intersectorial de Prevención de Suicidio (MINTERSUI) correspondiente a 2026, un encuentro en el que se definieron los principales lineamientos de trabajo que guiarán las acciones durante el año.

La reunión marcó el inicio de una nueva agenda de trabajo orientada a fortalecer las estrategias de prevención y abordaje comunitario frente a situaciones vinculadas al riesgo suicida. La MINTERSUI funciona como un espacio de coordinación en el que participan organismos estatales, municipios y organizaciones sociales, con el objetivo de generar acciones conjuntas que permitan intervenir de manera integral en esta problemática.

Durante el encuentro se abordaron distintos ejes de trabajo vinculados con la prevención, la asistencia y la posvención, tres dimensiones consideradas centrales en las políticas públicas relacionadas con la salud mental y el acompañamiento comunitario.

Foros reflexivos para instalar el debate social

Uno de los ejes principales planteados durante la reunión fue la realización de foros reflexivos, una iniciativa orientada a abrir el debate dentro de la sociedad sobre las situaciones que pueden generar riesgo suicida. La directora de Políticas de Promoción, Prevención y Abordaje Comunitario, Carolina Álvarez, explicó que esta propuesta busca ampliar la discusión pública y promover la reflexión colectiva.

"Tenemos como objetivo trabajar foros reflexivos con el fin de poner el debate en la sociedad acerca de las situaciones de riesgos que precipitan la idea suicida en las personas", señaló la funcionaria.

La propuesta apunta a generar espacios de diálogo y análisis, en los que se puedan identificar factores de riesgo, compartir experiencias y promover una mirada comunitaria sobre la problemática.

Estos foros se plantean como una herramienta para involucrar a distintos sectores sociales, facilitando la construcción de estrategias colectivas que permitan detectar y abordar situaciones de vulnerabilidad.

Fortalecer la participación de los municipios

Otro de los objetivos centrales definidos en el encuentro es ampliar la participación de los municipios dentro de la Mesa Intersectorial, con el propósito de consolidar una red territorial de trabajo.

En ese sentido, Álvarez indicó que se busca promover la adhesión de los gobiernos locales a la MINTERSUI, de manera que puedan replicarse espacios de trabajo similares en cada jurisdicción.

"Otro objetivo que nos propusimos es trabajar en la adhesión de los municipios a esta Mesa, para generar mesas intersectoriales en espacios municipales con el fin de generar acciones de prevención, asistencia y posvención en situaciones de suicidio", explicó.

La idea es que estas mesas locales permitan articular acciones en cada territorio, generando respuestas coordinadas ante situaciones de riesgo y fortaleciendo la presencia institucional en las comunidades.

Una mesa con carácter itinerante

En línea con la estrategia de territorialización de las políticas de prevención, uno de los planteos surgidos durante la reunión fue convertir a la Mesa Intersectorial en un espacio itinerante. Esto implica que los encuentros no se realicen únicamente en un lugar fijo, sino que puedan desarrollarse en distintos municipios, permitiendo acercar el debate y las acciones de prevención a diversas comunidades.

"Pretendemos hacer itinerante la Mesa, en distintos municipios", destacó Álvarez, al referirse a la proyección de las actividades para este año. La modalidad itinerante busca ampliar la participación de actores locales, facilitar el intercambio de experiencias y fortalecer la presencia territorial de las políticas públicas vinculadas a la salud mental.

Amplia participación

La reunión contó con la participación de referentes de diversos municipios, lo que permitió incorporar una perspectiva territorial al análisis de las estrategias de prevención.

Entre los municipios representados estuvieron:

Fray Mamerto Esquiú

Tinogasta

Ancasti

Antofagasta de la Sierra

Los Varelas

Capital

Valle Viejo

Pomán

Recreo

Además, participaron representantes de organismos gubernamentales y organizaciones sociales, entre ellos referentes de:

Vicegobernación

Ministerio de Seguridad

Ministerio de Gobierno

Distintas organizaciones no gubernamentales

La presencia de estos actores refleja la diversidad de sectores involucrados en la Mesa Intersectorial, un espacio que busca consolidarse como un ámbito de diálogo, coordinación y planificación de políticas públicas.