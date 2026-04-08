Catamarca dirá presente en la 50° Feria Internacional del Libro con una propuesta editorial

El Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte de Catamarca confirmó su participación en la 50° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, uno de los encuentros culturales y editoriales más relevantes, que se llevará a cabo en el predio La Rural de Palermo entre el 23 de abril y el 11 de mayo.

La presencia catamarqueña se dará en el marco del Consejo Norte Cultura, espacio regional que reunirá a Catamarca, Salta, Jujuy, Tucumán y La Rioja en un stand compartido del Noroeste argentino. Desde allí, las provincias expondrán y pondrán a la venta la producción editorial del NOA, al tiempo que desplegarán una agenda de actividades con fuerte protagonismo de autores de la región.

La propuesta no solo busca visibilizar la riqueza literaria del norte del país, sino también fortalecer una presencia colectiva que permita mostrar la diversidad de voces, identidades y producciones culturales que emergen desde esta región.

Un stand regional

La participación dentro del Consejo Norte Cultura le dará a Catamarca un lugar estratégico dentro de un espacio compartido que reunirá la oferta editorial de las provincias del norte.

En ese stand regional se prevé:

Exposición de libros y producción editorial del Noroeste argentino

Venta de publicaciones de autores y editoriales de la región

Agenda de actividades con escritores del NOA

Espacios de intercambio cultural entre provincias

La presencia conjunta con Salta, Jujuy, Tucumán y La Rioja permitirá consolidar una propuesta regional con identidad propia dentro de la feria, en el marco de una edición especial por su 50° aniversario.

El acto oficial de Catamarca

El momento central de la participación provincial será el 24 de abril, de 19 a 20.30 horas, cuando Catamarca desarrolle su acto oficial en la sala Ernesto Sábato del Pabellón Azul.

Allí se presentará "Catamarca milenaria", propuesta que tendrá como eje la obra Trilogía Andina, de la escritora María del Rosario Andrada.

La actividad incluirá las palabras del editor de El Guadal Editora, Víctor Aybar, junto con la intervención de la propia autora, en una instancia que pondrá en valor la dimensión literaria de una obra vinculada a la identidad andina y a la representación cultural de la provincia.

La elección de esta obra para el acto oficial posiciona a la literatura como eje de la representación institucional de Catamarca en la feria, dentro de una programación que combinará texto, oralidad y escena.

"Catamarcanas", el cierre artístico de la presentación

La propuesta oficial se completará con el espectáculo "Catamarcanas", una puesta artística a cargo de Itatí Álvarez Ortega y Belén Parma.

El espectáculo incluirá recitados en voz en off de María del Rosario Andrada, integrando el universo literario de la autora con una dimensión performática que buscará ampliar la experiencia de la presentación.

Este cruce entre literatura y expresión artística se proyecta como uno de los rasgos distintivos de la participación catamarqueña, al sumar al libro una puesta en escena que dialogue con la sensibilidad y la identidad cultural de la provincia.