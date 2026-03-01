Catamarca: Docentes autoconvocados marchan por un salario digno

Bajo la consigna "No hay sistema educativo de calidad sin docentes dignamente pagos", docentes autoconvocados de la provincia convocaron a marchar este lunes 2 de marzo para exigir un salario básico de $1.300.000 desde marzo.
En el mensaje difundido en redes sociales, señalaron:
"Quieren educación de primer mundo pagando sueldos del quinto mundo. Antes de reformar, ¡paguen lo que merecemos!".
Capital: concentración en el Parque de los Niños
En la ciudad Capital, la convocatoria es a las 10:00 en el Parque de los Niños, desde donde marcharán hacia la Casa de Gobierno. La invitación es a asistir "sin colores ni intermediarios", con guardapolvo, tiza y borrador como símbolo de la docencia.
Los organizadores indicaron que durante la movilización:
Sí se puede llevar:
Carteles, banderas y pancartas.
Tambores, redoblantes, silbatos y trompetas.
Mate, agua y zapatillas cómodas.
No se puede llevar:
Pirotecnia.
Objetos contundentes.
Generar suciedad en el recorrido.
Insultar o promover actos de violencia.
Movilizaciones en el interior
En Andalgalá, docentes autoconvocados se concentrarán a las 9:00 en la Plaza 9 de Julio para realizar una puesta simbólica en defensa de la educación pública. Convocan a llevar guardapolvo, pizarrón, tizas, cuadernos, libros o pancartas.
En Belén, la cita es a las 9:30 en Plaza Olmos y Aguilera.
La convocatoria se replica en distintos puntos de la provincia, en un reclamo unificado por salarios dignos y mejores condiciones para el sistema educativo