Catamarca: Docentes autoconvocados marchan por un salario digno

Bajo la consigna "No hay sistema educativo de calidad sin docentes dignamente pagos", docentes autoconvocados de la provincia convocaron a marchar este lunes 2 de marzo para exigir un salario básico de $1.300.000 desde marzo.

En el mensaje difundido en redes sociales, señalaron:

"Quieren educación de primer mundo pagando sueldos del quinto mundo. Antes de reformar, ¡paguen lo que merecemos!".

Capital: concentración en el Parque de los Niños

En la ciudad Capital, la convocatoria es a las 10:00 en el Parque de los Niños, desde donde marcharán hacia la Casa de Gobierno. La invitación es a asistir "sin colores ni intermediarios", con guardapolvo, tiza y borrador como símbolo de la docencia.

Los organizadores indicaron que durante la movilización:

Sí se puede llevar:

Carteles, banderas y pancartas.

Tambores, redoblantes, silbatos y trompetas.

Mate, agua y zapatillas cómodas.

No se puede llevar:

Pirotecnia.

Objetos contundentes.

Generar suciedad en el recorrido.

Insultar o promover actos de violencia.

Movilizaciones en el interior

En Andalgalá, docentes autoconvocados se concentrarán a las 9:00 en la Plaza 9 de Julio para realizar una puesta simbólica en defensa de la educación pública. Convocan a llevar guardapolvo, pizarrón, tizas, cuadernos, libros o pancartas.

En Belén, la cita es a las 9:30 en Plaza Olmos y Aguilera.

La convocatoria se replica en distintos puntos de la provincia, en un reclamo unificado por salarios dignos y mejores condiciones para el sistema educativo