Catamarca: Dos motociclistas lesionados en siniestros viales en Santa María y Valle Viejo

Durante la tarde de ayer se registraron dos siniestros viales en el interior provincial que dejaron como saldo a dos motociclistas lesionados.

El primero ocurrió a las 18:00 en la avenida Islas Malvinas, inmediaciones del Complejo Mamá Llama, en Santa María. Según informaron fuentes policiales, Edgardo Fabián Reyes (49) circulaba en una motocicleta Guerrero 110 cc. y, por causas que se investigan, colisionó contra otra motocicleta que se encontraba estacionada en el lugar. Como consecuencia del impacto, el conductor sufrió lesiones y fue trasladado al hospital zonal. Tomó intervención la Fiscalía de Instrucción de la Cuarta Circunscripción Judicial.

Más tarde, a las 19:40, efectivos de la Comisaría de San Isidro acudieron a inmediaciones de la rotonda del barrio La Antena, en Valle Viejo, donde Fernando Nicolás Premaxi (38) perdió el control de su motocicleta Gilera Smash 110 cc. y cayó a la cinta asfáltica. El SAME asistió al motociclista y lo trasladó al Hospital San Juan Bautista. En el lugar trabajaron sumariantes de la Unidad Judicial N° 10 bajo directivas de la Fiscalía del Distrito Este.