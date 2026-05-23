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Catamarca: Dos mujeres fueron aprehendidas tras un robo en un comercio del centro

El hecho ocurrió en un local ubicado sobre la peatonal Rivadavia. Las sospechosas habrían sustraído prendas de vestir y otros elementos, que fueron recuperados por la Policía.

23 Mayo de 2026 07.44

Personal del Comando de Operaciones Preventivas (COP) aprehendió ayer a dos mujeres acusadas de cometer un robo en un comercio ubicado en la peatonal Rivadavia, entre las calles Mate de Luna y Zurita, en pleno centro de San Fernando del Valle de Catamarca.

El procedimiento se realizó alrededor de las 11:15, cuando efectivos policiales llegaron al lugar tras ser alertados sobre la situación.

Según informaron fuentes policiales, las mujeres, ambas de apellido Godoy y de 33 y 34 años de edad, fueron sorprendidas por una empleada del local mientras sustraían prendas de vestir y otros elementos.

Los objetos robados fueron recuperados y quedaron en calidad de secuestro.

Tras el procedimiento, las sospechosas fueron puestas a disposición de efectivos de la Comisaría Primera, que interviene por jurisdicción. Posteriormente, se dio intervención a la Fiscalía de Instrucción de turno del Distrito Este, que impartió las directivas correspondientes.

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Catamarca Inseguridad robo

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