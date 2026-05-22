El Chaqueño Palavecino cerrará El Patio del Poncho 2026

La Fiesta Nacional e Internacional del Poncho 2026 ya comienza a delinear una de sus propuestas artísticas más esperadas y confirmó que El Chaqueño Palavecino será el encargado de cerrar la programación de El Patio del Poncho el próximo domingo 26 de julio, en una jornada atravesada por zambas, chacareras y toda la esencia festivalera que caracteriza al histórico cantante salteño.

El cierre promete convertirse en uno de los momentos más convocantes de esta nueva edición de la fiesta, especialmente por el fuerte vínculo que el artista mantiene desde hace años con el público catamarqueño y con el escenario del Poncho.

Con más de cuatro décadas de trayectoria, El Chaqueño construyó una carrera profundamente ligada a los grandes festivales populares argentinos y se consolidó como una de las voces más representativas del folclore nacional y de la música del norte argentino.

Una figura central del cancionero popular

Dueño de un estilo inconfundible y de una conexión particular con el público, el artista salteño logró convertirse en una figura central del cancionero popular argentino.

A lo largo de su carrera, El Chaqueño Palavecino desarrolló una propuesta artística vinculada estrechamente a los escenarios festivaleros y a la identidad cultural del norte del país. Su repertorio incluye canciones que atravesaron generaciones y que forman parte de la memoria musical de distintos públicos.

Entre los temas más reconocidos aparecen "Amor salvaje", "La ley y la trampa" y "Juan de la calle". Cada una de estas canciones se transformó con el tiempo en parte esencial de sus presentaciones en vivo, donde el canto colectivo y la participación del público ocupan un lugar central.

Una relación histórica con el público catamarqueño

La presencia del Chaqueño en la Fiesta del Poncho no es nueva. A lo largo de los años, el artista protagonizó distintos momentos que quedaron asociados a la historia reciente del festival. Sus shows en Catamarca estuvieron marcados por una fuerte participación popular, especialmente por las chacareras bailadas frente al escenario y el acompañamiento permanente del público.

Según se destaca en la presentación oficial de esta edición, las actuaciones más recientes del cantante salteño en la provincia terminaron convirtiéndose en verdaderas celebraciones colectivas. La relación entre el artista y el público del Poncho aparece así consolidada como uno de los vínculos más fuertes dentro de la historia artística del festival.

El Patio, uno de los espacios más elegidos del Poncho

La edición 2026 volverá a tener a El Patio como uno de los espacios centrales y más convocantes de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho. Desde su creación, el sector logró consolidarse como un punto de encuentro para quienes buscan disfrutar de música en vivo, gastronomía y actividades culturales durante las tardes del festival.

Con entrada gratuita, El Patio ofrecerá este año nueve jornadas de espectáculos programados desde las 15 horas. La programación se desarrollará del 17 al 26 de julio, con excepción del lunes 20 de julio.

El espacio se presenta además como la antesala del Escenario Mayor y como uno de los sectores más elegidos por familias, grupos de amigos y visitantes que participan de la fiesta.

Una programación con artistas nacionales y locales

La organización confirmó una grilla artística que combinará distintos géneros musicales y reunirá a reconocidos artistas nacionales junto a referentes locales. La apertura de El Patio será el viernes 17 de julio con un show de Christian Herrera, dando inicio a una programación que incluirá propuestas de cuarteto, cumbia, rock y folclore.

La agenda artística confirmada para esta edición será la siguiente:

Viernes 17 de julio: Christian Herrera.

Christian Herrera. Sábado 18 de julio: El Polaco y Paquito Ocaño.

El Polaco y Paquito Ocaño. Domingo 19 de julio: Sabroso.

Sabroso. Martes 21 de julio: Cruzando el Charco.

Cruzando el Charco. Miércoles 22 de julio: Orellana Lucca y Juan Fuentes.

Orellana Lucca y Juan Fuentes. Jueves 23 de julio: Candu Domínguez y G Sony, y 18 Kilates.

Candu Domínguez y G Sony, y 18 Kilates. Viernes 24 de julio: Dúo Coplanacu, y Sele Vera y Los Pampas.

Dúo Coplanacu, y Sele Vera y Los Pampas. Sábado 25 de julio: La K'onga.

La K'onga. Domingo 26 de julio: El Chaqueño Palavecino.

La elección del Chaqueño Palavecino para cerrar la programación de El Patio refuerza el perfil popular y federal que históricamente caracterizó a la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho. La presencia del artista salteño permitirá coronar la edición 2026 con una jornada atravesada por la música folclórica, las chacareras y el espíritu festivalero que identifica tanto al cantante como al propio Poncho.

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