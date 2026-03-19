Catamarca fortalece su posicionamiento turístico en el Norte Argentino

La Capital de Catamarca tuvo una participación activa y destacada en el 1º Encuentro Norte Argentino Conecta - Encuentro Receptivo 2026, desarrollado en el Centro de Convenciones Salta. Este evento se consolidó como un espacio estratégico para el fortalecimiento del turismo receptivo en la región, convocando a más de 250 referentes del sector turístico del Norte Argentino.

Entre los asistentes se destacaron operadores mayoristas, agencias de viajes, hoteleros, gastronómicos, guías y prestadores de servicios, quienes formaron parte de una jornada orientada a generar vínculos comerciales, promover destinos y potenciar la llegada de turistas internacionales.

La actividad estuvo encabezada por autoridades nacionales y provinciales, lo que reafirma la relevancia institucional del encuentro y su proyección en el desarrollo turístico regional.

Articulación público-privada y mirada regional

La administradora de Promoción Turística de la Capital, Antonella Rubio, subrayó la importancia de la participación conjunta entre el sector público y privado, destacando que este tipo de iniciativas permiten vincular a los actores locales con operadores internacionales, fundamentales en la comercialización del destino Argentina a nivel global.

Rubio también hizo hincapié en la necesidad de consolidar una estrategia regional, señalando que durante el encuentro:

Se generaron espacios de intercambio sobre tendencias, comercialización y posicionamiento.

Se puso en valor la importancia de trabajar como Norte Argentino.

Se promovió la integración de la oferta turística de cada destino, fortaleciendo una identidad regional común.

En este sentido, la funcionaria remarcó que la presencia de Catamarca fue particularmente significativa, posicionándose como una de las delegaciones más destacadas.

Una delegación sólida y representativa

La participación de Catamarca se caracterizó por una fuerte articulación institucional y empresarial, reflejada en la composición de su delegación:

6 municipios de la provincia

10 agencias de turismo

Acompañamiento del Ministerio de Cultura, Turismo y Deportes de la Provincia

Este trabajo conjunto permitió presentar una propuesta integral y competitiva, orientada a captar el interés de operadores internacionales y consolidar la presencia de Catamarca dentro del mapa turístico del Norte Argentino.

Rondas de negocios y proyección internacional

Uno de los ejes centrales del encuentro fue el desarrollo de rondas de negocios con 16 operadores mayoristas especializados en mercados internacionales, generando un ámbito concreto para el intercambio comercial y la proyección de los destinos.

Durante estas instancias, la provincia de Catamarca —y particularmente su Capital— expuso:

Principales atractivos turísticos

Servicios disponibles

Experiencias ofrecidas al visitante

El objetivo fue claro: posicionarse como una opción clave dentro de la oferta turística del Norte Argentino, ampliando su visibilidad en mercados internacionales.

Impacto positivo y oportunidades de crecimiento

El presidente de la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo de Catamarca (AVyTCA), Cristian Fernández, destacó el impacto positivo de la participación, señalando que estos espacios son fundamentales para mostrar el potencial turístico de la provincia.

Fernández enfatizó que la Capital pudo presentar sus atractivos a operadores internacionales, lo que representa una gran oportunidad de visibilización en un contexto altamente competitivo.

Asimismo, valoró especialmente los resultados de las rondas de negocios, destacando que:

Se generaron contactos concretos con operadores internacionales.

Se abrieron posibilidades para estrategias conjuntas con otras provincias, como Salta y Jujuy.

Se consolidó la idea de que el turismo internacional requiere una mirada regional integrada.

Compromiso institucional y posicionamiento regional

Finalmente, el referente empresarial resaltó la importancia del acompañamiento institucional, señalando que para el sector privado es clave contar con el respaldo de la Municipalidad de la Capital.

En ese sentido, subrayó que Catamarca fue una de las provincias con mayor presencia en el evento, lo que demuestra un compromiso sólido con el desarrollo turístico y permite posicionarla de manera destacada frente al resto de la región.