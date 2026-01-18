Catamarca: fuerte temporal en Tinogasta con vecinos afectados y daños en viviendas

Un fuerte temporal azotó a Tinogasta durante la noche del sábado, generando una serie de complicaciones en distintos puntos de la ciudad y zonas rurales. Frente a este escenario, el personal de Defensa Civil del departamento activó de inmediato un operativo de emergencia y trabajó de manera ininterrumpida desde los primeros momentos en que se manifestaron las condiciones climáticas adversas, caracterizadas por intensas lluvias y fuertes ráfagas de viento.

Así lo informó oficialmente el organismo este domingo, al detallar el alcance de las tareas realizadas hasta el momento y remarcar el esfuerzo sostenido del personal afectado a la emergencia. Según precisaron, una de las primeras acciones fue el despeje de la vía pública, que se vio seriamente afectada por la caída de árboles de gran porte en diferentes sectores de la jurisdicción, lo que representaba un riesgo para la circulación vehicular y peatonal.

Además, Defensa Civil intervino en zonas comprometidas por la caída de columnas del tendido de distintos servicios esenciales. Entre los sistemas afectados se encuentran la red de energía eléctrica, el alumbrado público, la televisión por cable, la telefonía y el servicio de internet, lo que provocó interrupciones y complicaciones para numerosos vecinos. Las tareas de asistencia y señalización se llevaron adelante de manera coordinada, con el objetivo de minimizar riesgos y facilitar la posterior reparación por parte de las empresas prestadoras.

El organismo también informó que se brindó asistencia a viviendas que resultaron afectadas por el ingreso de crecientes, producto del importante volumen de agua caída en corto tiempo. En algunos sectores, las lluvias provocaron anegamientos que generaron preocupación entre las familias, por lo que se desplegó personal para evaluar daños, brindar contención y garantizar condiciones mínimas de seguridad.

En paralelo, se realizaron tareas de auxilio a vehículos que quedaron varados o atascados, tanto en la zona urbana como en caminos rurales. Las condiciones del terreno, agravadas por el agua acumulada y el barro, dificultaron la circulación y derivaron en múltiples pedidos de ayuda, a los que se respondió de manera progresiva conforme se recibían las alertas.

Desde Defensa Civil destacaron que el trabajo se desarrolla mediante un operativo ampliado y articulado, que involucra a diversas instituciones y áreas del municipio. Esta coordinación permitió optimizar los recursos humanos y materiales disponibles, garantizando una respuesta rápida y eficiente frente a cada situación planteada por la emergencia climática.

"El objetivo principal es resguardar la integridad de los vecinos y reducir al mínimo los riesgos derivados del temporal", señalaron desde el organismo, al tiempo que remarcaron la importancia de la prevención y de la colaboración de la comunidad. En ese sentido, reiteraron el pedido de evitar circular por calles o caminos anegados, no acercarse a cables o columnas caídas y comunicarse de inmediato con los servicios de emergencia ante cualquier situación de riesgo.

Si bien las condiciones climáticas comenzaron a mejorar paulatinamente, las autoridades indicaron que las tareas continuarán durante las próximas horas, ya que aún resta evaluar daños, completar el despeje de algunos sectores y acompañar los trabajos de normalización de los servicios afectados.

El temporal volvió a poner en evidencia la vulnerabilidad de la infraestructura frente a fenómenos climáticos intensos y la necesidad de contar con operativos de respuesta rápida. En este contexto, Defensa Civil de Tinogasta valoró el compromiso del personal y de las distintas áreas municipales que participaron del operativo, y aseguró que se mantendrá el monitoreo permanente ante eventuales nuevas contingencias.