Catamarca: el gesto solidario de un chofer de colectivo que conmovió a los pasajeros

Un gesto de solidaridad ocurrido en el transporte público volvió a poner en valor las pequeñas acciones cotidianas en Catamarca.

La historia fue compartida en redes sociales por Ana María Armoya, quien destacó la actitud empática de Ariel Espeche, chofer de la Empresa GM.

Según el relato difundido, el conductor —habitualmente reconocido por su trato amable con los pasajeros— protagonizó en las últimas horas una escena que generó emoción entre quienes viajaban en la unidad. Dos niñas subieron al colectivo e intentaron pagar sus boletos con una tarjeta que tenía saldo suficiente solo para uno.

Ante la situación, una de las pequeñas preguntó con timidez si debía descender del vehículo. La respuesta del chofer fue inmediata: "No, yo me hago cargo", dijo, y decidió pagar el pasaje faltante para que ambas pudieran continuar el viaje juntas.

La escena fue observada por otros pasajeros, quienes manifestaron su emoción y satisfacción por el gesto. El episodio se viralizó rápidamente y generó mensajes de reconocimiento hacia el trabajador por su actitud solidaria y su vocación de servicio.