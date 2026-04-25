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Nuevo Equipamiento para el Registro Civil

25 Abril de 2026 11.07

El Secretario de Asuntos Institucionales Hugo Silva junto al Director del Registro Civil Catamarca Sebastián Segura mantuvieron una reunión de trabajo  con el director del Registro Nacional del las Personas (ReNaPer) Diego Perez Lorgueilleux, en  la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

En esta ocasión se  trataron temas de interés registral y de identificación, además se  gestiono  equipamiento informático para Catamarca,  los cuales fueron entregados en el mismo encuentro.

También se genero el compromisos de  destinar en los próximos meses según disponibilidad de nación, un nuevo móvil de documentación rápida   y más  equipamiento, estos destinados al plan de modernización de seccionales del interior.

Es importante destacar que la provincia no recibía equipamiento nuevo desde el año 2020.

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Catamarca Equipamiento Registro Civil

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