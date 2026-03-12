Red global de Cisco: Catamarca lanza su primera Networking Academy pública

Catamarca dio un paso significativo en la incorporación de herramientas tecnológicas al sistema educativo a partir de la firma de un acuerdo estratégico entre el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y Cisco, orientado a fortalecer la formación digital y ampliar las oportunidades educativas en áreas vinculadas a la innovación tecnológica.

La iniciativa fue formalizada en el día de ayer a través de la Dirección Provincial de Inteligencia Artificial y Alfabetización Digital, en un acto encabezado por el ministro de Educación, Nicolás Rosales Matienzo, quien rubricó los acuerdos destinados a impulsar nuevas iniciativas de formación tecnológica dentro del sistema educativo provincial.

Este convenio establece un marco de cooperación que permitirá avanzar en programas de capacitación tecnológica de alcance internacional, al mismo tiempo que busca consolidar un proceso de transformación educativa centrado en el desarrollo de competencias digitales en distintos niveles de formación.

El acuerdo también representa la incorporación de Catamarca a una red global de formación tecnológica, lo que abre nuevas posibilidades para la provincia en materia de educación digital y capacitación especializada.

La primera Cisco Networking Academy pública de la provincia

Uno de los puntos centrales del acuerdo es la creación de la primera Cisco Networking Academy pública de Catamarca, una academia tecnológica que permitirá a estudiantes y docentes acceder a formación especializada con estándares internacionales.

A partir de esta iniciativa, la provincia contará con un espacio educativo orientado a la enseñanza de disciplinas clave dentro del ecosistema tecnológico actual. Entre las áreas de formación previstas se encuentran:

Redes informáticas

Ciberseguridad

Inteligencia artificial

La creación de esta academia constituye un avance dentro de las políticas educativas provinciales orientadas a incorporar nuevas herramientas tecnológicas y fortalecer la preparación de los estudiantes frente a los desafíos del entorno digital.

Además, el acceso a contenidos educativos con proyección internacional permite ampliar las oportunidades de capacitación en campos vinculados a la tecnología, que en la actualidad se encuentran entre los sectores de mayor desarrollo dentro de la economía del conocimiento.

Lanzamiento del Plan Provincial de Alfabetización Digital

En paralelo con la puesta en marcha de la academia tecnológica, el Ministerio de Educación anunció el lanzamiento del Plan Provincial de Alfabetización Digital, una iniciativa destinada a fortalecer las habilidades tecnológicas en distintos sectores de la comunidad educativa.

El programa propone una estrategia de formación accesible a través de cursos gratuitos y autoasistidos, diseñados para facilitar el aprendizaje de herramientas digitales y el desarrollo de competencias tecnológicas.

El plan está dirigido a un amplio universo de destinatarios:

Estudiantes

Docentes

Integrantes de la comunidad

A través de esta propuesta, el gobierno provincial busca impulsar un proceso de alfabetización digital que permita ampliar el acceso al conocimiento tecnológico, promoviendo el uso de herramientas digitales tanto en el ámbito educativo como en la vida cotidiana.

La implementación de cursos autoasistidos apunta además a generar modalidades de aprendizaje flexibles, que puedan adaptarse a diferentes ritmos y necesidades de formación.

Seminario sobre e-learning y educación digital

En el marco de esta visita institucional vinculada al acuerdo con Cisco, también se desarrolló una actividad académica destinada a fortalecer las estrategias pedagógicas dentro del sistema educativo.

Durante la jornada, Patricio Carranza, referente de Cisco, brindó un seminario sobre e-learning y educación digital, dirigido especialmente a equipos de conducción escolar y docentes de todos los niveles educativos. El encuentro tuvo como objetivo profundizar el conocimiento sobre nuevas herramientas de enseñanza en entornos digitales, abordando estrategias pedagógicas orientadas a la educación mediada por tecnología.

Entre los destinatarios de esta capacitación se incluyeron:

Equipos de conducción de instituciones educativas

Docentes de todos los niveles del sistema educativo

La actividad se orientó a fortalecer las prácticas de enseñanza en contextos digitales, un aspecto que se vuelve cada vez más relevante dentro de los procesos educativos contemporáneos.

Un paso hacia nuevas competencias digitales

La firma del acuerdo y la implementación de las iniciativas anunciadas marcan un avance dentro de la estrategia provincial destinada a integrar herramientas tecnológicas en el sistema educativo y ampliar las oportunidades de formación digital.

La creación de la Cisco Networking Academy pública, junto con el desarrollo del Plan Provincial de Alfabetización Digital, establece un marco para la formación en áreas tecnológicas que adquieren cada vez mayor relevancia en el ámbito educativo y profesional.

Estas acciones también buscan acompañar los desafíos educativos que plantea el desarrollo tecnológico, promoviendo la incorporación de nuevas competencias vinculadas a la innovación, el conocimiento digital y la transformación de los entornos de aprendizaje. Con este acuerdo, Catamarca se incorpora a una red internacional de formación tecnológica y avanza en la construcción de un sistema educativo que integre la alfabetización digital como uno de sus ejes centrales, ampliando las herramientas disponibles para estudiantes, docentes y la comunidad.