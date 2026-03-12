Catamarca: cuatro rutas provinciales permanecen intransitables por derrumbes

Las intensas lluvias registradas en las últimas horas en distintas zonas del interior de Catamarca provocaron serias complicaciones en la transitabilidad de varias rutas provinciales, generando derrumbes, cruces de ríos sobre la calzada y cortes preventivos para evitar riesgos a los conductores.

La Dirección de Vialidad Provincial informó mediante un parte oficial que cuatro rutas del territorio provincial permanecen intransitables o con el tránsito interrumpido como consecuencia directa de las condiciones climáticas.

Los caminos afectados son:

Ruta Provincial 14

Ruta Provincial 3

Ruta Provincial 21

Ruta Provincial 27

En cada uno de estos corredores viales se registran diferentes tipos de dificultades, desde derrumbes que afectan la calzada hasta crecidas de ríos que impiden el paso de vehículos.

Ruta Provincial 14: derrumbes y cruces de ríos

Uno de los sectores más comprometidos es el de la Ruta Provincial 14, donde la circulación se encuentra totalmente intransitable en el tramo que conecta Concepción con Pomán.

De acuerdo con el informe difundido por el organismo vial, el problema se debe a una combinación de factores derivados de las lluvias, a saberm derrumbes en sectores de la traza y cruces de ríos que afectan la calzada.

Estas condiciones generan riesgo para la circulación vehicular, por lo que se mantiene la restricción total del tránsito hasta que la situación mejore y puedan realizarse las tareas necesarias para restablecer la seguridad en el camino.

Ruta Provincial 3: corte por crecida de ríos

Otra de las rutas afectadas es la Ruta Provincial 3, donde el tránsito se encuentra interrumpido en el tramo comprendido entre Tinogasta y Costa de Reyes. El corte responde a la crecida de los ríos Colorado y Costa de Reyes, que provocaron dificultades para el paso de vehículos en distintos puntos de la traza.

Según el parte oficial de Vialidad Provincial, la interrupción del tránsito se mantiene a la altura del río Colorado, sector donde el aumento del caudal impide la circulación segura.

Las autoridades indicaron que la situación se mantiene bajo monitoreo mientras se evalúa la evolución de las condiciones climáticas y del nivel de los cursos de agua.

Rutas 27 y 21 también sin circulación

La situación también afecta a otras dos rutas provinciales del interior. La Ruta Provincial 27 permanece intransitable en el tramo comprendido entre La Viña y Sumampa, donde las condiciones generadas por las lluvias impiden el tránsito normal de vehículos.

En paralelo, la Ruta Provincial 21 presenta la misma situación, con circulación interrumpida debido a los efectos que las precipitaciones produjeron sobre la calzada.

Estos cortes reflejan el impacto que las lluvias han tenido sobre diversos sectores de la red vial provincial, especialmente en zonas donde los caminos atraviesan áreas sensibles a derrumbes o a la crecida de ríos.

Alternativa para los conductores

Ante la imposibilidad de circular por algunos de los tramos afectados, las autoridades provinciales recomendaron a los conductores utilizar vías alternativas para desplazarse por la región.

En ese sentido, se indicó como opción de circulación la Ruta Provincial N°152, conocida como Panamericana, que puede utilizarse como desvío mientras se mantienen los cortes en las rutas afectadas.

La recomendación busca garantizar la seguridad de los usuarios de la red vial y evitar que los vehículos ingresen a sectores donde el tránsito se encuentra restringido o presenta riesgos.

Recomendaciones de Vialidad Provincial

Desde la Dirección de Vialidad Provincial de Catamarca solicitaron a la población extremar las precauciones al momento de circular por rutas del interior, especialmente en zonas cercanas a los sectores afectados por las lluvias.

Entre las principales recomendaciones se destacan:

Evitar circular por los tramos actualmente afectados

Reducir la velocidad en sectores cercanos a los cortes o zonas comprometidas

Respetar las indicaciones del personal que trabaja en las rutas

Mantenerse informados sobre el estado de los caminos

Las autoridades remarcaron que las restricciones se mantendrán hasta que mejoren las condiciones climáticas y se normalice la transitabilidad.