El Instituto Superior San Pío X mantiene abiertas las inscripciones para sus carreras docentes

El Instituto Superior San Pío X informó que continúan abiertas las inscripciones para las carreras que integran su oferta académica, destinadas a la formación docente con títulos oficiales y validez nacional.

La institución, que funciona en la ciudad Capital, mantiene habilitado el proceso de inscripción para quienes deseen iniciar estudios superiores orientados a la enseñanza en distintos niveles del sistema educativo.

Las propuestas formativas disponibles corresponden a profesorados vinculados al campo de la educación y las humanidades, orientados a preparar profesionales para desempeñarse en el ámbito educativo.

Las clases comenzarán el próximo 6 de abril, fecha prevista para el inicio del ciclo lectivo, aunque previamente los estudiantes deberán participar de una instancia de curso de ambientación, destinada a facilitar la adaptación al ámbito académico y a la dinámica institucional.

Carreras disponibles con títulos oficiales

Entre las opciones académicas que ofrece el instituto se encuentran tres carreras de formación docente, todas con reconocimiento oficial y validez nacional.

Las propuestas disponibles son: Profesorado de Educación Secundaria en Filosofía, Profesorado de Inglés, Profesorado de Educación Superior en Ciencias de la Educación.

Estas carreras forman parte de la oferta educativa del Instituto Superior San Pío X, que busca brindar formación profesional orientada al desarrollo del conocimiento pedagógico y al ejercicio de la docencia en diferentes niveles educativos.

La posibilidad de acceder a títulos oficiales con validez nacional permite a los egresados contar con acreditaciones reconocidas dentro del sistema educativo, ampliando las oportunidades laborales en el ámbito de la enseñanza.

Inicio de clases y curso de ambientación

El calendario académico establecido por la institución señala que las clases comenzarán el 6 de abril. Sin embargo, antes del inicio formal del cursado, los estudiantes participarán de un curso de ambientación, instancia preparatoria pensada para facilitar el ingreso a la vida académica.

Este espacio previo al comienzo de las actividades tiene como finalidad acompañar a los ingresantes en su adaptación al entorno institucional, al funcionamiento de las carreras y a las dinámicas propias de la educación superior De esta manera, los nuevos estudiantes podrán familiarizarse con la organización académica y las características de los estudios que iniciarán.

Beneficios y cobertura para los estudiantes

El Instituto Superior San Pío X también informó que los alumnos cuentan con distintos beneficios y servicios de protección, orientados a acompañar su trayectoria educativa.

Entre los beneficios disponibles se destacan:

Cobertura de asistencia médica de emergencia

Seguro de protección ante accidentes

Acceso a becas Progresar

Estos servicios buscan brindar respaldo y acompañamiento a los estudiantes durante el desarrollo de sus estudios, facilitando condiciones que contribuyan a la continuidad de su formación académica.

Las becas Progresar, por su parte, constituyen un apoyo económico destinado a estudiantes que cumplen con los requisitos establecidos para acceder a este programa.

Bonificación especial

La institución también informó sobre un beneficio específico destinado a estudiantes que hayan cursado sus estudios secundarios en establecimientos vinculados al Obispado de Catamarca. Quienes cursaron y egresaron de colegios confesionales pertenecientes al Obispado de Catamarca podrán acceder a una bonificación del 40% en distintos conceptos vinculados al inicio de la carrera.

El beneficio contempla:

40% de bonificación en el valor de la matrícula de inscripción

40% de descuento en el arancel mensual durante todo el primer año de las carreras

Esta medida busca facilitar el acceso a la educación superior para egresados de instituciones educativas confesionales, otorgando un apoyo económico durante el primer año de formación.

Dónde obtener información e inscribirse

Las personas interesadas en conocer más detalles sobre las carreras, requisitos de inscripción o características del cursado pueden acercarse personalmente a la sede de la institución.

El Instituto Superior San Pío X funciona en:

Dirección: San Martín 954, ciudad Capital

Edificio: antiguo Seminario

La atención para consultas e inscripciones se realiza en el siguiente horario:

De 18.00 a 23.00

Desde la institución invitan a los interesados a acercarse para recibir asesoramiento sobre las carreras, el proceso de inscripción y los beneficios disponibles.