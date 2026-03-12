Día Mundial del Glaucoma: la enfermedad silenciosa que la mitad de los pacientes desconoce

Cada 12 de marzo se conmemora el Día Mundial del Glaucoma, una fecha destinada a generar conciencia sobre una enfermedad ocular que representa una de las principales amenazas para la salud visual a nivel global.

El glaucoma no es una única patología, sino un grupo de más de 60 enfermedades oculares que tienen en común un mismo efecto devastador: la degeneración progresiva del nervio óptico, estructura fundamental encargada de transmitir al cerebro la información visual que permite ver.

Cuando este nervio se deteriora, se produce una pérdida gradual del campo visual que, si no es detectada y tratada a tiempo, puede derivar en ceguera irreversible. De acuerdo con datos de la Asociación Mundial del Glaucoma, actualmente más de 80 millones de personas en el mundo viven con esta enfermedad, y las proyecciones indican que esa cifra podría ascender a 111,8 millones para el año 2040.

La situación en Argentina

En Argentina, los especialistas advierten que la situación es especialmente preocupante debido al bajo nivel de conocimiento y control de la enfermedad en la población.

La médica oftalmóloga del Hospital Italiano de Buenos Aires, María Angélica Moussalli (MN 80.561), explicó que una gran proporción de personas no tiene información suficiente sobre esta patología.

"El 50% de la población no sabe qué es esta enfermedad y no se tomó la presión ocular en los últimos cinco años", advirtió la especialista. Este dato refleja una realidad alarmante: muchas personas podrían tener glaucoma sin saberlo, ya que la enfermedad suele desarrollarse sin síntomas evidentes en sus etapas iniciales.

Por ese motivo, los especialistas insisten en la importancia de realizar controles oftalmológicos anuales a partir de los 40 años, incluso cuando no se presentan molestias o alteraciones visuales.

Qué es el glaucoma y cómo afecta la visión

El glaucoma es considerado una enfermedad silenciosa porque en sus primeras etapas no produce dolor ni señales claras que alerten al paciente. Según el Consejo Argentino de Oftalmología (CAO), la patología consiste en una lesión irreversible del nervio óptico que provoca una pérdida progresiva del campo visual.

La causa más frecuente está asociada a una presión intraocular elevada, que genera daño en el nervio óptico. Sin embargo, también existen otros factores que pueden aumentar el riesgo de desarrollar la enfermedad.

El médico oftalmólogo y vicepresidente de la Asociación Argentina de Glaucoma, Gabriel Bercovich, explicó la principal dificultad para su diagnóstico temprano.

"El problema es que generalmente no da síntomas, no duele y no da señales tempranas, por lo que muchas veces llegamos tarde al diagnóstico, cuando ya el daño es irreversible", señaló.

Moussalli amplió esta explicación al destacar el rol clave del nervio óptico. "El glaucoma es una enfermedad del nervio óptico del ojo, el encargado de transmitir al cerebro la señal visual para poder ver. Es importante tomar conciencia de que se trata de una enfermedad silenciosa que puede llevar a la ceguera si no se la detecta a tiempo", afirmó.

Presión ocular y estudios para detectar la enfermedad

El principal factor de riesgo asociado al glaucoma es la presión intraocular elevada, que daña progresivamente el nervio óptico. Los valores considerados normales de presión ocular se encuentran dentro del siguiente rango:

Entre 10 mmHg y 21 mmHg

Cuando la presión supera esos valores, puede existir riesgo de glaucoma, aunque el diagnóstico requiere estudios específicos. Para detectar la enfermedad se realizan una serie de exámenes oftalmológicos no invasivos, entre los que se incluyen:

Toma de presión ocular

Fondo de ojos

Gonioscopia

OCT (Tomografía de coherencia óptica)

Campo visual

La doctora Moussalli subrayó que todos estos estudios "no son dolorosos ni invasivos", lo que facilita su realización en controles preventivos.

Factores de riesgo y grupos más vulnerables

La prevalencia del glaucoma aumenta con la edad, lo que convierte a los adultos mayores en uno de los grupos más vulnerables.

En Argentina:

Afecta a más del 6% de las personas mayores de 40 años

Alcanza al 10% de quienes superan los 70 años

La enfermedad puede manifestarse en diferentes formas:

Glaucoma congénito

Glaucoma juvenil

Glaucoma del adulto de ángulo abierto o cerrado

Glaucoma secundario a traumatismos o uso de corticoides

El tipo más frecuente es el glaucoma primario de ángulo abierto, que suele aparecer a partir de los 40 años.

Uno de los primeros signos que puede presentarse es la pérdida de la visión periférica, es decir, la dificultad para ver objetos ubicados hacia los costados. "El glaucoma generalmente afecta la visión periférica; sólo en etapas muy avanzadas compromete la visión central. Uno de los síntomas más frecuentes es que no se pueden ver los objetos hacia los costados", explicó Moussalli.

Otros síntomas que pueden aparecer incluyen:

Visión borrosa

Halos alrededor de las luces

Sensibilidad a la luz

Además, la especialista alertó sobre la influencia de los antecedentes familiares.

"Los hijos, nietos y hermanos de pacientes con glaucoma tienen 10 veces más riesgo de contraerlo en comparación con las personas que no tienen parientes cercanos con esta enfermedad".

El médico oftalmólogo y ex presidente del Consejo Argentino de Oftalmología, Javier Casiraghi, enumeró otros factores de riesgo:

Miopía

Hipermetropía

Diabetes

Hipertensión arterial

Uso de corticoides

Antecedentes de traumatismos oculares

"Todos podemos tener glaucoma, pero hay quienes tienen más riesgo de padecerlo: personas mayores de 40 años, con antecedentes familiares directos, que usaron o usan corticoides, o que sufrieron traumatismos en los ojos", indicó.

Campañas de detección y controles gratuitos

La detección temprana es la principal herramienta para evitar la progresión de la enfermedad hacia la ceguera. En el marco de la Semana Mundial del Glaucoma, el Consejo Argentino de Oftalmología organiza la Campaña Nacional de Detección del Glaucoma, una iniciativa que busca facilitar el acceso a controles oftalmológicos.

Durante esta campaña, hospitales y centros médicos de todo el país ofrecen atención gratuita y por orden de llegada para personas de todas las edades.

Según los organizadores, entre 5.000 y 8.000 personas reciben atención oftalmológica gratuita cada año a través de esta iniciativa.

Las sedes y horarios de atención pueden consultarse en el sitio:

www.oftalmologos.org.ar/glaucoma2026