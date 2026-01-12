Catamarca inició la campaña de vacunación contra el Virus Sincicial Respiratorio

El Ministerio de Salud de Catamarca anunció el inicio de la Campaña de Vacunación contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR), una estrategia sanitaria clave orientada a personas embarazadas, con el objetivo de proteger a los bebés durante sus primeros seis meses de vida, período considerado crítico por el alto riesgo de desarrollar enfermedades respiratorias graves.

La campaña dará comienzo este lunes 12 de enero y se desarrollará en todos los vacunatorios de la provincia, garantizando el acceso equitativo a esta dosis preventiva en el territorio catamarqueño. La iniciativa se enmarca dentro de las políticas de prevención y fortalecimiento de la salud materno-infantil que impulsa la cartera sanitaria provincial, especialmente en una época del año marcada por la circulación de virus respiratorios.

El Virus Sincicial Respiratorio es una de las principales causas de bronquiolitis y neumonía en lactantes, patologías que pueden derivar en cuadros graves y requerir internaciones, especialmente en bebés menores de seis meses. Frente a este escenario, la vacunación durante el embarazo se presenta como una herramienta fundamental para reducir el impacto de estas enfermedades en los recién nacidos.

Desde el Ministerio de Salud explicaron que la dosis aplicada durante el embarazo permite que la madre genere anticuerpos, los cuales son transmitidos al bebé a través de la placenta. De esta manera, el recién nacido cuenta con defensas naturales desde el momento del nacimiento, brindándole protección durante los primeros meses de vida, cuando su sistema inmunológico aún es inmaduro.

Las autoridades sanitarias aclararon que el momento óptimo para recibir la vacuna es entre las semanas 32 y 36 más 6 días de gestación, ya que en ese período se logra la mayor transferencia de anticuerpos al feto. La correcta aplicación dentro de este rango gestacional es clave para maximizar la eficacia de la inmunización y asegurar una protección adecuada al nacer.

Asimismo, desde la cartera sanitaria recordaron que todas las vacunas incluidas en el Calendario Nacional de Vacunación son gratuitas y obligatorias, y remarcaron la importancia de cumplir con los esquemas establecidos para cuidar tanto la salud de la persona gestante como la del bebé. En este sentido, instaron a las embarazadas a acercarse a los centros de vacunación y consultar con los equipos de salud ante cualquier duda.

La campaña contra el VSR apunta también a reforzar la prevención en plena temporada de circulación de virus respiratorios, un contexto que suele incrementar la demanda en los servicios de salud pediátrica. La vacunación preventiva permite reducir la gravedad de los cuadros, disminuir internaciones y aliviar la presión sobre el sistema sanitario.

Desde el Ministerio de Salud destacaron que esta estrategia forma parte de un enfoque integral de cuidado durante el embarazo, que incluye controles prenatales, vacunación oportuna y acompañamiento continuo. Garantizar un comienzo de vida más protegido para los recién nacidos es uno de los principales objetivos de la política sanitaria provincial.

Con esta campaña, Catamarca se suma al esfuerzo nacional por fortalecer la prevención de enfermedades respiratorias en la primera infancia, apostando a la vacunación como una herramienta segura, eficaz y fundamental para resguardar la salud de las familias en toda la provincia.