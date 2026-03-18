Catamarca: Interrupción total del tránsito en la Ruta N° 6 por riesgo de hundimiento

a Ruta Provincial N° 6, específicamente en el tramo comprendido entre Tintigasta y Vilisman, en el departamento El Alto, se encuentra interrumpida al tránsito según informó Vialidad Provincial. La medida responde a un fenómeno derivado de las lluvias recientes, que ha provocado el afloramiento de agua desde la calzada en el badén del Río Grande, generando un reblandecimiento del suelo y poniendo en riesgo la circulación vehicular.

El organismo encargado de la vialidad señaló que, debido a estas condiciones, los vehículos corren el riesgo de quedar atascados, lo que puede derivar en situaciones peligrosas para los conductores y pasajeros. La interrupción se implementa como medida preventiva hasta que mejoren las condiciones climáticas y se pueda intervenir con maquinaria pesada para reparar el sector afectado.

Medidas preventivas y recomendaciones

Frente a esta situación, Vialidad Provincial ha establecido un corte total del tránsito en la zona afectada. La medida se enmarca en protocolos de seguridad vial que buscan evitar mayores inconvenientes y proteger la integridad de los usuarios de la ruta.

Se enfatiza que, mientras persistan las condiciones adversas, no se permitirá el tránsito por el área afectada, y se solicita a los conductores:

Evitar circular por el tramo entre Tintigasta y Vilisman.

Respetar las señalizaciones dispuestas por personal de vialidad.

Priorizar la seguridad de todos los usuarios de la vía.

Estas acciones buscan minimizar riesgos y garantizar que las labores de reparación puedan llevarse a cabo de manera segura y efectiva cuando las condiciones lo permitan.

Impacto en la circulación y logística regional

El corte en la Ruta Provincial N° 6 afecta a quienes transitan entre las localidades de Tintigasta y Vilisman, una conexión estratégica dentro del departamento El Alto. La interrupción no solo implica demoras para conductores particulares, sino también para vehículos de transporte de carga y servicios esenciales que utilizan la ruta como vía de comunicación principal.

El afloramiento de agua desde la calzada es un fenómeno que evidencia la vulnerabilidad de la infraestructura vial frente a precipitaciones intensas, y refuerza la necesidad de intervenciones rápidas con maquinaria pesada para consolidar el suelo y restaurar la transitabilidad del tramo.

Por lo tanto, la medida preventiva no solo busca evitar accidentes, sino también garantizar la integridad de la ruta y reducir la posibilidad de daños estructurales que puedan derivar en reparaciones más costosas o prolongadas.

Plazo estimado y seguimiento

Si bien Vialidad Provincial no ha establecido un plazo exacto para la reapertura de la vía, la condición indispensable es la mejora de las condiciones climáticas, seguida de la intervención directa del personal especializado con equipos de maquinaria pesada.

Mientras tanto, los usuarios de la ruta deberán planificar desvíos alternativos y mantenerse atentos a los comunicados oficiales que informen sobre avances en la reparación y la reapertura segura del tramo.