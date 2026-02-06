Catamarca: Se inundó una subestación transformadora en pleno centro capitalino

La Empresa Energía de Catamarca informó que se encuentra trabajando para reparar y restablecer el funcionamiento de una subestación transformadora subterránea ubicada en la intersección de San Martín y Sarmiento, en el microcentro de la Capital, que afecta el suministro eléctrico en la zona.

Según precisaron desde la empresa, la subestación se encuentra inundada, lo que dificulta las tareas técnicas. Por razones de seguridad, el lugar debe permanecer libre de agua antes de poder energizar nuevamente el sistema.

Además, la fuerte tormenta eléctrica que afecta al Valle Central provocó daños en líneas de media y baja tensión en distintos sectores, generando interrupciones y fluctuaciones en el servicio.

Personal técnico continúa trabajando para normalizar el suministro, aunque las condiciones climáticas complican las tareas de reparación.