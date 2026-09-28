Catamarca se llena de música con el 17° Encuentro Nacional e Internacional de Coros

Catamarca se prepara para recibir el 17° Encuentro Nacional e Internacional de Coros, una propuesta que tendrá como eje una amplia agenda de presentaciones musicales dentro del ciclo "Catamarca da la nota".

La programación se desarrollará entre el 28 de septiembre y el 4 de octubre, con conciertos distribuidos en distintos espacios de la ciudad. Todas las actividades anunciadas tendrán entrada libre y gratuita, una característica que permite acercar la propuesta musical al público y convertir distintos puntos de la ciudad en escenarios para el encuentro coral.

La agenda contempla conciertos durante varias jornadas y culminará con una actividad especial en la Glorieta de Plaza 25 de Mayo, donde además de la presentación musical se realizará un cierre especial, sorteos y la entrega de certificados. El cronograma propone así un recorrido por diferentes escenarios, con actividades que comenzarán en la última semana de septiembre y continuarán hasta el primer domingo de octubre.

La Plaza 25 de Mayo será uno de los escenarios centrales

El inicio de la programación estará marcado por una serie de conciertos en la Glorieta de Plaza 25 de Mayo. Las presentaciones se realizarán desde el 28 de septiembre hasta el 1 de octubre, siempre a las 19:00 horas.

Durante cuatro jornadas consecutivas, este espacio será escenario de la propuesta coral incluida en el encuentro. La programación permitirá que el público pueda acercarse a la Plaza 25 de Mayo y disfrutar de los conciertos correspondientes al ciclo "Catamarca da la nota". El primer tramo de la agenda queda establecido de la siguiente manera:

Del 28 de septiembre al 1 de octubre: conciertos en la Glorieta de Plaza 25 de Mayo.

conciertos en la Glorieta de Plaza 25 de Mayo. Horario: 19:00 horas.

19:00 horas. Entrada: libre y gratuita.

La continuidad de las presentaciones durante cuatro días forma parte del recorrido previsto para el encuentro y anticipa las actividades centrales que se desarrollarán posteriormente.

El Teatro Girardi recibirá el concierto de apertura

El viernes 2 de octubre llegará uno de los momentos destacados de la programación: el Concierto de Apertura del 17° Encuentro Nacional e Internacional de Coros.

La presentación tendrá lugar en el Teatro Girardi, a partir de las 20:00 horas. El espacio será así el escenario elegido para formalizar la apertura del encuentro, luego de las presentaciones previstas durante los días anteriores en la Glorieta de Plaza 25 de Mayo. La jornada del viernes marcará, de esta manera, un nuevo capítulo dentro del cronograma de actividades, con una presentación especialmente definida como concierto de apertura.

Dos escenarios para los conciertos simultáneos

La programación continuará el sábado 3 de octubre con una propuesta que llevará la actividad coral a dos espacios diferentes de manera simultánea.

Los Conciertos Simultáneos tendrán lugar en el Teatro del Sur y en la Iglesia Corazón de María, con horarios establecidos para cada escenario. En el Teatro del Sur, la presentación comenzará a las 19:30 horas, mientras que en la Iglesia Corazón de María el concierto está previsto para las 20:00 horas.

La incorporación de dos escenarios para una misma jornada amplía la presencia del encuentro en la ciudad y permite que la programación continúe desarrollándose en distintos espacios.

Un gran cierre en la Plaza 25 de Mayo

El domingo 4 de octubre llegará el momento culminante del encuentro con el Gran Cierre, nuevamente en la Glorieta de Plaza 25 de Mayo.

La actividad comenzará a las 10:30 horas y contará con un cierre especial a cargo de "Alma Folklórica". La jornada también incluirá sorteos y entrega de certificados, como parte de las actividades previstas para finalizar esta edición del encuentro.

La propuesta de cierre reunirá así música y actividades especiales en un mismo espacio, poniendo el punto final a una agenda que durante una semana habrá recorrido distintos escenarios de Catamarca.