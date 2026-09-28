Catamarca: rige alerta amarilla por tormentas para este lunes en 11 departamentos

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para este lunes 28 de septiembre en distintos departamentos de Catamarca. La advertencia alcanza a Ambato, Ancasti, Capayán, Capital, El Alto, Fray Mamerto Esquiú, La Paz, Paclín, Santa Rosa, Valle Viejo y Pomán.

De acuerdo con el alerta, los departamentos incluidos en el área de cobertura podrían verse afectados por tormentas aisladas, algunas de las cuales podrían alcanzar intensidad localmente fuerte.

Los fenómenos podrían estar acompañados por ocasional caída de granizo, ráfagas intensas superiores a los 60 km/h, abundante precipitación en cortos períodos y frecuente actividad eléctrica.

Para el período se estiman valores de precipitación acumulada de entre 15 y 30 milímetros, aunque estos registros podrían ser superados de manera localizada.

Chaparrones desde la madrugada

La Secretaría de Ambiente y Espacios Públicos de Catamarca Capital informó que, antes del período de mayor inestabilidad, podrían registrarse chaparrones o tormentas aisladas desde la madrugada del lunes.

Según lo indicado, estos fenómenos serían puntuales y de distribución localizada, por lo que podrían producirse precipitaciones y actividad eléctrica en algunos sectores sin que necesariamente alcancen a toda la ciudad.

La alerta del SMN se concentra especialmente en la tarde y noche del lunes 28.

Descenso de temperatura

Además de las condiciones inestables, durante la jornada se prevé un descenso de las temperaturas respecto de los días anteriores.

Desde el municipio remarcaron que la ocurrencia de las tormentas será irregular, por lo que podrían presentarse lluvias en determinados sectores mientras otras zonas permanezcan sin precipitaciones.

Ante la posibilidad de tormentas, se recomienda mantenerse atento a las actualizaciones y avisos oficiales emitidos por los organismos correspondientes.