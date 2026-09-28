Lunes de tormentas fuertes en Catamarca: la máxima alcanzará los 28 grados

El pronóstico para este lunes, el último de este mes, se anticipa con presencia de tormentas a lo largo de todo el día pero con mayor intensidad, entre la tarde y la noche. De acuerdo con los datos del Servicio Meteorológico Nacional, también se prevén ráfagas de viento de entre 42 y 50 km/h durante la tarde.

Cómo comienza el día

Durante la madrugada, el cielo estuvo cubierto. La temperatura para este momento fue de 24 grados. Ya en la mañana, el SMN señala la presencia de tormentas aisladas con un rango medio de que se concreten.

La temperatura, con este panorama ascenderá hasta los 25 grados. En tanto, el viento continuará soplando del Sur, aunque aumentará su intensidad hasta ubicarse entre 13 y 22 km/h. Al igual que durante las primeras horas del día, no se prevén ráfagas.

La tarde concentrará las condiciones más intensas

El panorama cambiará durante la tarde, porque el pronóstico anticipa ahora tormentas fuertes y una mayor posibilidad de precipitaciones, ubicada entre el 40% y el 70%. Y eso por eso que rige Alerta Amarilla.

La temperatura, en este tramo, alcanzará el valor máximo de 28 grados. En cuanto al viento, este continuará soplando desde el mismo sector pero ahora con velocidades de entre 23 y 31 km/h. A este escenario se sumará la presencia de ráfagas de entre 42 y 50 km/h, que constituyen el registro máximo previsto para este lunes.

De esta manera, el horario vespertino aparece como uno de los períodos de mayor intensidad dentro del pronóstico, tanto por las condiciones de tormenta como por el incremento de la velocidad del viento.

Tormentas fuertes durante la noche

Sobre el final del día, en la noche, las condiciones de tormenta continuarán. El organismo nacional mantiene la presencia de tormentas fuertes, con chances que se concreten hasta un 70%.

La temperatura prevista para esta hora es de 22 grados, mientras que el viento tendrá una velocidad de entre 13 y 22 km/h. En este tramo, la dirección predominante cambiará respecto de las horas anteriores y pasará del sur al Sudeste (SE).

No se anticipan ráfagas para la noche.