Catamarca participará del 1er Encuentro "Norte Argentino Conecta"

La provincia de Catamarca participará del primer Encuentro "Norte Argentino Conecta", una iniciativa que busca fortalecer la promoción internacional del turismo del norte del país y generar nuevas oportunidades comerciales para las agencias de viajes de la región.

El evento se realizará este jueves 19 de marzo en la ciudad de Salta, donde se reunirán agencias de viajes del norte argentino con operadores que comercializan destinos del país en distintos mercados turísticos internacionales. La jornada se plantea como un espacio de encuentro estratégico destinado a fortalecer vínculos, generar oportunidades comerciales y posicionar al Norte argentino dentro de la oferta turística global. En ese marco, la propuesta apunta a articular esfuerzos entre actores públicos y privados vinculados al sector turístico.

La iniciativa es impulsada por la Región Norte de FAEVYT, integrada por las asociaciones regionales de la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo correspondientes a seis provincias del norte del país:

Salta

Jujuy

La Rioja

Santiago del Estero

Catamarca

Tucumán

El encuentro busca construir un espacio de trabajo conjunto que permita fortalecer la presencia del norte argentino en el mercado turístico internacional.

Catamarca presentará su oferta turística

Durante el encuentro, el Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte de la provincia de Catamarca participará con un stand institucional de promoción turística, desde donde se presentarán los principales atractivos y propuestas que ofrece la provincia.

La presencia catamarqueña tendrá como objetivo difundir su identidad turística y establecer vínculos con operadores y agencias que trabajan en la comercialización de destinos argentinos en el exterior. Además de la representación institucional, también participarán representantes de agencias de viajes catamarqueñas, quienes podrán interactuar con otros actores del sector turístico y explorar nuevas oportunidades de comercialización.

Este tipo de encuentros permite que las agencias regionales accedan a espacios de intercambio y promoción que favorecen la construcción de alianzas estratégicas dentro del sector.

Cambios y nuevas estrategias

La creación de este espacio surge en un contexto marcado por profundos cambios en los hábitos de viaje, tanto en el mercado nacional como en el internacional. Según se plantea en la iniciativa, se han producido transformaciones en distintos aspectos del turismo, entre ellos:

Los tiempos de decisión de los viajeros

Las formas de consumo turístico

Las modalidades de planificación de los viajes

Estas modificaciones han generado la necesidad de repensar las estrategias tradicionales de promoción y comercialización, promoviendo esquemas de trabajo más integrados entre las distintas provincias.

En este escenario, la propuesta del encuentro apunta a avanzar hacia modelos de promoción regional que reflejen la manera en que hoy se organizan y se viven los viajes, integrando experiencias y destinos en circuitos más amplios.

Hacia una propuesta turística regional integrada

Uno de los ejes centrales del encuentro será la construcción de una propuesta regional complementaria, capaz de integrar las fortalezas individuales de cada provincia del norte argentino.

La estrategia busca consolidar y potenciar las ventajas comparativas de cada destino, integrándolas dentro de una oferta turística que aporte mayor escala, continuidad territorial y diversidad de experiencias para los visitantes. En este sentido, el objetivo es transformar los atributos turísticos provinciales en corredores regionales estructurados, organizados a partir de ejes temáticos comunes que reflejan la diversidad cultural y natural del Norte argentino.

Entre los ejes propuestos para estructurar estos corredores turísticos se destacan: la Puna, la Ruta 40, el enoturismo de altura, las culturas originarias, las yungas y la espiritualidad.

Estos ejes fueron definidos teniendo en cuenta distintos criterios, entre ellos:

Viabilidad operativa

Coherencia territorial

Interés comprobable de distintos nichos de demanda turística

A partir de esta articulación regional, se busca consolidar una oferta turística que combine diversidad de paisajes, experiencias culturales y recorridos integrados entre provincias.

Una jornada de trabajo y networking

El 1er Encuentro "Norte Argentino Conecta" se desarrollará a partir de las 8.30 horas en el Centro de Convenciones de la ciudad de Salta, donde se llevarán adelante distintas actividades orientadas al intercambio entre los participantes.

Durante la jornada se promoverán instancias de networking entre agencias y operadores turísticos, intercambio de experiencias del sector y desarrollo de estrategias de comercialización internacional.

Estas actividades buscan generar un espacio de diálogo y cooperación que permita fortalecer el posicionamiento del Norte argentino dentro de los circuitos turísticos internacionales.

El encuentro apunta así a consolidar la región como un destino cada vez más visible dentro de la oferta turística global, potenciando la diversidad cultural, natural y geográfica que caracteriza al norte del país.

Inscripción para agencias y empresas

Las agencias y empresas interesadas en participar del encuentro pueden realizar su inscripción completando el formulario disponible en el siguiente enlace:

https://forms.gle/N22AdLLtZyoLEiVG9

La convocatoria busca sumar a actores del sector turístico que deseen formar parte de este espacio de intercambio y promoción regional.

De esta manera, el Encuentro "Norte Argentino Conecta" se presenta como una iniciativa destinada a fortalecer la cooperación entre provincias, agencias y operadores turísticos, con el objetivo de impulsar la promoción internacional del Norte argentino y ampliar las oportunidades de desarrollo para el sector turístico de la región.