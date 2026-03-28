Catamarca participó en la presentación de avances del diagnóstico federal de industrias culturales

La provincia de Catamarca formó parte de la presentación de avances del Diagnóstico Federal de las Industrias Culturales y Creativas, realizada en la Ciudad de Buenos Aires, en el marco del proceso de construcción de una hoja de ruta nacional para el desarrollo del sector.

El encuentro, impulsado por el Consejo Federal de Inversiones (CFI) junto a las autoridades culturales de todas las provincias, constituye una instancia preparatoria del Encuentro Federal de Industrias Culturales y Creativas, que se llevará a cabo del 4 al 6 de junio en la provincia de Mendoza.

En representación de Catamarca participaron Edith Cardoso, directora de Patrimonio Cultural, y Gonzalo Cancino, director de Artesanías y Fábrica de Alfombras, quienes acompañaron la puesta en común de los avances de este trabajo estratégico a nivel país.

El diagnóstico federal es el resultado de un proceso de articulación entre el CFI y las provincias, con la participación de equipos técnicos y referentes sectoriales de todo el territorio nacional. En este marco, la Secretaría de Gestión Cultural de Catamarca, a través de su equipo técnico, tuvo un rol activo en la elaboración de la primera etapa de ese diagnóstico provincial.

Este relevamiento aborda sectores estratégicos como artes visuales, artesanías, audiovisual, danza, diseño, editorial, gastronomía, música, videojuegos, teatro y artes escénicas, y analiza aspectos vinculados al financiamiento, la gobernanza, la formación y la proyección internacional.

La información sistematizada permitirá identificar desafíos y oportunidades para el desarrollo del sector, y será la base para la construcción de políticas públicas con perspectiva federal, que se consolidarán durante el encuentro de Mendoza.

Ser parte de este proceso le permite a Catamarca aportar información propia, identificar desafíos concretos del sector y trabajar en herramientas que impulsen su crecimiento.