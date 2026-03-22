Catamarca: piden circular con precaución en la Cuesta del Totoral por baja visibilidad

Vialidad Nacional emitió una advertencia para quienes transiten por la Ruta Nacional 38, a la altura de la Cuesta del Totoral, en Catamarca, debido a las condiciones climáticas adversas que afectan la visibilidad en la zona.

Según informaron, la presencia de niebla y llovizna genera un escenario de visibilidad muy reducida, por lo que se solicita extremar las medidas de precaución al circular por ese tramo.

Entre las recomendaciones, se indicó disminuir la velocidad habitual, evitar maniobras de sobrepaso y utilizar luces bajas junto con faros antiniebla para mejorar la visibilidad.

Las autoridades remarcaron la importancia de respetar estas indicaciones para prevenir siniestros viales en un sector que, por sus características geográficas, presenta riesgos adicionales en condiciones climáticas adversas.