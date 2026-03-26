Catamarca pone en marcha la carrera de Medicina el próximo el 6 de abril

Luego de haber sido aprobada por la CONEAU en diciembre de 2024, la carrera de Medicina en Catamarca está a punto de concretar un nuevo hito en su desarrollo institucional. Tras el proceso iniciado el 26 de mayo del año pasado con el ciclo nivelatorio, la provincia se prepara para el inicio formal del dictado.

La fecha establecida es el 6 de abril, jornada en la que comenzarán las clases según el calendario académico. Este momento marca la puesta en marcha definitiva de una propuesta académica largamente esperada dentro de la estructura universitaria local.

La decana de la Facultad de Ciencias de la Salud, Lic. María Cristina Arreguez, confirmó la noticia y precisó que ese día "van a dar inicio las clases formales de la carrera de medicina en nuestra provincia", dando así cumplimiento a una planificación que atravesó distintas etapas de organización y evaluación.

Los ingresantes: cifras y proceso de selección

El inicio de la carrera contará con la participación de 137 alumnos ingresantes, quienes completaron y aprobaron las instancias previas del proceso de ingreso.

Según lo detallado por Arreguez en declaraciones a Radio Valle Viejo:

137 aspirantes aprobaron el examen final

De ese total, 45 corresponden al último grupo evaluado

Estos se suman a los 91 estudiantes que ya habían aprobado el ciclo introductorio el año pasado

Con estas cifras, la institución logra consolidar una cohorte inicial que dará comienzo al cursado en abril, luego de haber atravesado dos ciclos introductorios.

Un proyecto con raíces históricas

La implementación de la carrera de Medicina en Catamarca no surge como una iniciativa aislada, sino que responde a una aspiración histórica dentro de la universidad.

En ese sentido, Arreguez recordó que ya en los orígenes de la institución, Federico Paz había planteado la creación de esta carrera como parte de los proyectos fundacionales. A más de 52 años de la creación de la universidad, ese objetivo comienza a materializarse.

"Vamos a hacer este sueño realidad para la provincia y para muchos jóvenes", expresó la decana, al poner en perspectiva el valor simbólico y académico de este avance.

Impacto social y oportunidades para el interior

Uno de los ejes centrales del proyecto es su impacto en el territorio, particularmente en las localidades del interior de la provincia.

Arreguez subrayó que la formación de médicos locales permitirá contar con profesionales de la salud en distintas localidades del interior, esto a futuro, además de reducir desigualdades en el acceso a servicios médicos y fortalecer el sistema sanitario.

Además, destacó que la apertura de la carrera responde a una problemática concreta: muchos jóvenes no pueden estudiar medicina fuera de la provincia debido a los costos asociados.

Entre los factores mencionados se encuentran y se saben está el traslado a otras provincias, los gastos de alquiler y los costos generales de manutención.

En este sentido, la implementación de la carrera en Catamarca busca garantizar igualdad de oportunidades educativas para quienes desean formarse en esta disciplina.

Articulación regional y proyección del NOA

La puesta en marcha de Medicina en Catamarca también se inscribe en una estrategia regional, con articulación entre distintas universidades del noroeste argentino.

Arreguez destacó el trabajo conjunto con la Universidad de Tucumán, que cuenta con 77 años de experiencia en el dictado de la carrera y ha colaborado en el desarrollo del proyecto.

En ese marco, explicó que existe una lógica de cooperación orientada a descomprimir la demanda concentrada en Tucumán, expandir la oferta académica en la región y generar una proyección educativa regional.

Además, señaló que el proceso no es aislado, ya que otras provincias también avanzan en la misma línea. Como ejemplo, indicó que la Universidad de Jujuy iniciará su carrera de Medicina el 10 de abril, apenas días después del inicio en Catamarca. De este modo, el noroeste argentino contará con la carrera instalada en todas sus provincias, configurando un nuevo mapa educativo en la región.

Modalidad de cursado y estructura académica

En cuanto a la organización del dictado, la decana confirmó que la carrera tendrá una modalidad completamente presencial, con fuerte énfasis en la práctica desde el primer año.

Según lo detallado:

Las clases serán presenciales

Los estudiantes cursarán en laboratorios desde el inicio

Se prioriza una formación práctica desde el primer año

En relación al cuerpo docente, Arreguez destacó un aspecto distintivo:

El 95% del equipo docente del primer año es de Catamarca

Este dato refuerza la participación local en la implementación de la carrera y la consolidación de capacidades académicas dentro de la provincia.

El desarrollo de la carrera contará con una infraestructura específica en la sede de la UNCA ubicada en la Avenida Alem, donde se concentrarán las actividades académicas.

El espacio dispone de:

Cuatro laboratorios básicos

Un auditorio con capacidad para entre 350 y 400 estudiantes

Un sistema de aulas para el funcionamiento de comisiones

Estas condiciones permiten garantizar el desarrollo de las actividades sin inconvenientes, tanto en términos de capacidad como de equipamiento.