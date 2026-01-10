Catamarca: precaución por derrumbes en Ruta 42

Vialidad Provincial informó que se debe transitar con extrema precaución por Ruta Provincial N° 42, a la altura de aproximadamente 17 km de La Cumbre en dirección a Guayamba, debido a derrumbes sobre la calzada.

Personal y equipos de Vialidad Provincial se encuentran trabajando en el lugar realizando tareas de despeje y mantenimiento para garantizar la seguridad vial.

Se solicita a los conductores reducir la velocidad, respetar la señalización y atender las indicaciones del personal en zona hasta la normalización de las condiciones de tránsito.