Catamarca: el programa "Volvemos al Cole" acompaña a las familias

10 Enero de 2026 10.50

Con una importante respuesta de la comunidad, el programa Volvemos al Cole registró durante su primera semana turnos completos, permitiendo que 300 niños, niñas y adolescentes realicen sus controles de salud obligatorios para el inicio del ciclo lectivo.

Esta iniciativa busca acompañar a las familias catamarqueñas, garantizando el acceso a una atención integral y oportuna para que los estudiantes comiencen las clases en condiciones óptimas.

El operativo continuará vigente hasta el 27 de febrero, con atención en los horarios de 7:00 a 13:00 horas y de 14:00 a 21:00 horas, ofreciendo 30 turnos por la mañana y 30 por la tarde, de manera ordenada y accesible para la comunidad.

El programa está destinado a niños, niñas y adolescentes desde sala de 4 años hasta 6° año del nivel secundario, quienes pueden realizarse controles de revisión antropométrica, clínica médica, electrocardiograma, vacunación y laboratorio, cumpliendo con todos los requisitos de salud necesarios para el ciclo escolar.

Para acceder al servicio, los interesados deben concurrir con DNI y libreta sanitaria. La atención se realiza en el EDI Provincial, ubicado en Avenida Circunvalación Néstor Kirchner y Ruta 38, consolidando este espacio como un punto clave de acompañamiento y cuidado para las familias de toda la provincia.

