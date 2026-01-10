Catamarca: el programa "Volvemos al Cole" acompaña a las familias

Con una importante respuesta de la comunidad, el programa Volvemos al Cole registró durante su primera semana turnos completos, permitiendo que 300 niños, niñas y adolescentes realicen sus controles de salud obligatorios para el inicio del ciclo lectivo.

Esta iniciativa busca acompañar a las familias catamarqueñas, garantizando el acceso a una atención integral y oportuna para que los estudiantes comiencen las clases en condiciones óptimas.

El operativo continuará vigente hasta el 27 de febrero, con atención en los horarios de 7:00 a 13:00 horas y de 14:00 a 21:00 horas, ofreciendo 30 turnos por la mañana y 30 por la tarde, de manera ordenada y accesible para la comunidad.

El programa está destinado a niños, niñas y adolescentes desde sala de 4 años hasta 6° año del nivel secundario, quienes pueden realizarse controles de revisión antropométrica, clínica médica, electrocardiograma, vacunación y laboratorio, cumpliendo con todos los requisitos de salud necesarios para el ciclo escolar.

Para acceder al servicio, los interesados deben concurrir con DNI y libreta sanitaria. La atención se realiza en el EDI Provincial, ubicado en Avenida Circunvalación Néstor Kirchner y Ruta 38, consolidando este espacio como un punto clave de acompañamiento y cuidado para las familias de toda la provincia.