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Catamarca: cuál es el pronóstico del tiempo para el 23 de mayo de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 23 de mayo, la temperatura rondará entre 6 y 18; descartan lluvias durante la jornada

23 Mayo de 2026 07.44

El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, indica que hoy 23 de mayo el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 6 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad se presentaría sin lluvias, y los vientos del noreste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 80 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:49 y se pone a las 18:27.

Pronóstico del tiempo en Catamarca para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 18 grados.A la noche, el clima rondará los 11 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día.

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