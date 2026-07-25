  • Dólar
  • BNA $1470 ~ $1520
  • BLUE $1525 ~ $1545
  • TURISTA $1911 ~ $1911

16 C ° ST 15.34 °

Unión Radio 91.3 en vivo

Catamarca: cuál es el pronóstico del tiempo para el 25 de julio de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 25 de julio, la temperatura rondará entre 13 y 25; descartan lluvias durante la jornada

25 Julio de 2026 07.35

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Catamarca, indica que hoy 25 de julio el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 13 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Catamarca se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 97 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:57 y se pone a las 18:40.

Pronóstico del tiempo para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 25 grados.

A la noche, el clima rondará los 20 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día.

MÁS LEIDAS

Seguí leyendo también