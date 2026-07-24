El diseño de autor transforma lo cotidiano en identidad en Poncho Diseño

Un mate compartido, un cuaderno donde nacen ideas, un pañuelo, un bolso o un par de anteojos pueden transformarse en mucho más que simples objetos de uso cotidiano. Cuando detrás de cada pieza existe una historia, un proceso creativo y una identidad definida, esos elementos adquieren una dimensión diferente: se convierten en expresiones de diseño de autor.

Esa mirada es la que atraviesa el Pabellón Poncho Diseño de la 55° Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, un espacio donde diseñadores de Catamarca y de distintas provincias del país presentan propuestas que combinan funcionalidad, innovación y una perspectiva contemporánea.

A través de materiales nobles, ilustraciones originales y creaciones innovadoras, los emprendimientos presentes demuestran que el diseño también forma parte de aquellos objetos que acompañan las rutinas diarias. Cada pieza propone una manera particular de vincular la creatividad con la vida cotidiana, incorporando identidad y una mirada propia en elementos de uso frecuente.

El mate como símbolo cultural renovado

Entre las propuestas que integran este universo creativo, el ritual del mate encuentra nuevas formas de expresión. El emprendimiento Matear, de la catamarqueña Melisa Leiva, presenta una colección donde este símbolo representativo de la cultura argentina se resignifica mediante materiales y detalles trabajados con dedicación.

La propuesta incluye:

Mates de cuero, algarrobo y calabaza.

Termos de acero pintados a mano.

Accesorios que revalorizan uno de los símbolos más representativos de nuestra cultura.

En la misma línea vinculada al universo matero, Silis Deco, de Silvina Sarquis, participa por primera vez del espacio con yerberos, azucareros y textiles personalizados. Sus piezas suman una mirada propia a los elementos que acompañan este tradicional momento cotidiano.

También se incorporan a este recorrido los bolsos materos de Otzi, el emprendimiento de Romina Pintos, una propuesta pensada para acompañar el ritual del mate desde el diseño y la funcionalidad.

Accesorios con mensajes e identidad propia

El diseño también aparece como una forma de comunicar ideas y miradas personales. Desde Córdoba, Agostina Primavera presenta Primavera Estudio, una propuesta integrada por pañuelos y tote bags intervenidos con estampas propias y mensajes que invitan a expresar una forma de mirar el mundo.

Cada accesorio se convierte así en una pieza que combina utilidad y expresión, incorporando ilustraciones y conceptos que buscan transmitir una identidad particular.

Por su parte, Claudio Díaz, de Buenos Aires, regresa con Champa Argentina, una propuesta de anteojos con marcos de madera. La colección combina diseño contemporáneo, sustentabilidad y materiales naturales, mostrando otra manera de integrar la innovación con elementos de origen noble.

Objetos para escribir, ilustrar y conservar recuerdos

Dentro del recorrido del Pabellón Poncho Diseño también aparecen propuestas vinculadas con la escritura, la ilustración y la preservación de historias personales.

El ilustrador catamarqueño Pablo Martinena, a través de Nexo Ediciones, presenta historietas inspiradas en figuras de la historia provincial como Fray Mamerto Esquiú y Felipe Varela. Su propuesta también incluye láminas de personajes populares y libros para colorear realizados con un lenguaje gráfico propio.

Desde La Falda, Ludmila Ludueña participa con Latir América, un emprendimiento que transforma la encuadernación en un objeto de diseño. La propuesta reúne:

Cuadernos personalizados.

Midori.

Álbumes artesanales.

Cada pieza está pensada para atesorar recuerdos y acompañar procesos creativos, convirtiendo el acto de escribir y conservar momentos en una experiencia vinculada al diseño.

Textiles artesanales para acompañar lo cotidiano

El universo textil también forma parte de las propuestas presentes en Poncho Diseño. Viva la Pepa, emprendimiento de la catamarqueña Pía Constanza Sal, regresa al espacio con una serie de objetos confeccionados en tela.

Entre sus creaciones se encuentran:

Neceseres.

Tote bags.

Individuales.

Otros objetos confeccionados en tela.

En cada pieza, las estampas y el trabajo artesanal se combinan para dar forma a accesorios pensados para acompañar la vida diaria. La propuesta vuelve a poner en valor el detalle, la producción artesanal y la posibilidad de transformar un objeto habitual en una pieza con carácter propio.

Un recorrido por el diseño argentino en Catamarca

Hasta el 26 de julio, de 14 a 23 horas, el Pabellón Poncho Diseño puede visitarse en el Predio Ferial Catamarca. El espacio reúne propuestas de diseñadores de Catamarca y de distintos puntos del país, ofreciendo un recorrido donde conviven distintas formas de entender el diseño de autor.

En cada emprendimiento aparece una misma idea: los objetos cotidianos pueden contar historias. Un mate, un cuaderno, un pañuelo, un bolso o unos anteojos dejan de ser solamente elementos funcionales cuando incorporan creatividad, identidad y una mirada personal. Así, el diseño encuentra lugar en los gestos de todos los días y transforma lo habitual en una expresión de cultura y creación.