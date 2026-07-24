La Fiesta del Poncho vive un sábado de grandes figuras: la programación

La 55° Fiesta Nacional e Internacional del Poncho continúa desarrollando su tramo final con una intensa agenda de actividades que tendrá como eje una variada programación distribuida en los diferentes espacios del Predio Ferial Catamarca. El sábado 25 de julio, el público podrá disfrutar de una propuesta que combina música, danza, gastronomía, turismo y producciones audiovisuales, consolidando una oferta cultural pensada para distintos públicos.

Entre los principales atractivos de la jornada sobresalen las presentaciones de Jorge Rojas, Carafea y Lázaro Caballero en el Escenario Mayor, mientras que El Patio, que iniciará sus actividades desde las 15 horas, tendrá como cierre un espectáculo de cuarteto a cargo de La Konga.

Escenario Mayor: una noche de folklore, música y artistas destacados

Desde las 21 horas, el Escenario Mayor ofrecerá una programación integrada por artistas, academias y ballets que representarán distintas expresiones de la música y la danza.

La grilla prevista para la noche incluye:

Ballet Folclórico Estable Municipal

Deby Gianoglio

Academia de Danzas Folklóricas Semblanzas

Las Voces del Viento

Luz Segura

Jorge Rojas

Los Hermanos Rodríguez

Carafea

Lázaro Caballero

La presencia de estas propuestas conforma una programación que combina agrupaciones de danza, intérpretes y reconocidos artistas, en una de las noches centrales del último fin de semana de la fiesta.

El Patio: música, danza y un cierre a puro cuarteto

Desde las 15 horas, El Patio desplegará una programación continua que reunirá distintas expresiones artísticas y musicales.

Durante la jornada subirán al escenario:

Escuela Municipal de Danza Viracocha

B de Band

Compañía de Mujeres Senderos

Los Hijos de Harri

Zafiros Crew

Shirleys Band

Sendero

Delegación Departamental Tinogasta

Sapitos For Ever

La Konga

El cierre estará a cargo de La Konga, que pondrá el broche final con un espectáculo centrado en el cuarteto.

Mercado Cultural: una propuesta artística desde la tarde

El Mercado Cultural, con actividades previstas desde las 16 horas, ofrecerá una programación integrada por músicos, agrupaciones de danza y propuestas artísticas.

Participarán:

Diego Ávila

Luz Delgado

El Ballet Juntos

Mariángeles

Rocky Costa

Gold Stars

Flor de Lima

DJ Set

Jomaray

Darío Mercado

Ileana Martínez

La programación se suma a la oferta cultural del predio con una agenda que se extenderá durante toda la tarde.

Turismo, gastronomía y presentaciones institucionales en el Pabellón de Turismo

El Pabellón de Turismo comenzará sus actividades desde las 15 horas, integrando propuestas institucionales, presentaciones turísticas, expresiones artísticas y experiencias vinculadas a la gastronomía.

La programación contempla:

Raíces Ambateñas

Catamarca Bureau - Presentación institucional

JSC Mining - Masterclass gastronómica

Diego Pérez

UTHGRA - El Poncho en un cóctel

Ballet Folklórico Intercultural Aremai

Las Juntas: presentación de membrillar junteño y Sierra Silleta Trail

Rafa Toledo

Camerata Les Musicantes

Fiambalá - Turismo natural

Beto Barrionuevo

Los Viajeros

La propuesta reúne iniciativas relacionadas con el turismo, la gastronomía y la promoción institucional, complementadas con espectáculos musicales y de danza.

Poncho Audiovisual: cine de animación, terror y encuentros con realizadores

El espacio Poncho Audiovisual desarrollará una programación específica dividida en dos bloques horarios.

Ponchito Audiovisual | 15 a 18 horas

Muestra ANIMA LATINA - Festival de Cine de Animación Latinoamericano.

Terror en el Valle | 19 a 22 horas

La programación incluirá:

Proyección del corto "Nicasio en la oscuridad", de Diego Yapur.

Presentación de Coming Soon junto a Bruno Carabajal y equipo.

Muestra Federal de Cortos de Terror con producciones de los festivales: Buenos Aires Rojo Sangre Terror Córdoba Merlo Sangriento Oberá Nocturna Nieve Roja

con producciones de los festivales: Charla con productores.

De esta manera, el espacio audiovisual incorpora proyecciones, presentaciones y actividades de intercambio con realizadores dentro de la programación general de la jornada.

Cómo consultar la programación y adquirir entradas

La programación completa de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho puede consultarse a través de los canales oficiales del evento y del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte.

Por su parte, las entradas para las noches del Escenario Mayor se encuentran disponibles online en universotickets.com y también pueden adquirirse en las boleterías del Estadio Bicentenario, que funcionan de 14 a 22 horas durante los diez días de la fiesta.

Con una agenda distribuida en múltiples espacios y una programación que integra música, danza, turismo, gastronomía y producciones audiovisuales, la 55° Fiesta Nacional e Internacional del Poncho transita su último fin de semana ofreciendo una amplia propuesta cultural para quienes visitan el Predio Ferial Catamarca. La jornada del sábado 25 de julio concentrará algunos de los espectáculos más esperados del evento, con figuras destacadas en el Escenario Mayor y una intensa actividad que se extenderá desde la tarde hasta la noche en cada uno de los espacios que forman parte de la celebración.