Catamarca: se registró un nuevo caso de dengue y el chikungunya hace una pausa

El Ministerio de Salud de la provincia dio a conocer el último informe epidemiológico correspondiente a la Semana Epidemiológica 17, comprendida entre el 26 de abril y el 2 de mayo, en el que se notificó un nuevo caso de dengue. Con este registro, el total acumulado en lo que va del año 2026 asciende a 6 casos confirmados.

El reporte se enmarca en el seguimiento sostenido de enfermedades transmitidas por mosquitos, en un contexto donde las autoridades sanitarias mantienen la vigilancia activa y reiteran la necesidad de reforzar las medidas preventivas. La aparición de un nuevo caso, aunque en números acotados, mantiene en alerta al sistema sanitario.

La distribución territorial de los casos de dengue muestra una presencia en distintos puntos de la provincia, lo que refuerza la necesidad de sostener acciones coordinadas de prevención y control.

Distribución de los casos de dengue

De acuerdo al informe oficial, los 6 casos acumulados de dengue en 2026 se distribuyen de la siguiente manera:

1 caso en Ancasti

1 caso en Andalgalá

2 casos en Capayán

1 caso en Capital

1 caso en Valle Viejo

En cuanto a la clasificación epidemiológica, el Ministerio detalló que:

5 casos son considerados autóctonos

1 caso se encuentra en investigación

Estos datos permiten dimensionar el alcance actual de la enfermedad y evidencian que la mayoría de los contagios se produjeron dentro del territorio provincial, lo que refuerza la importancia de las acciones locales de prevención.

Chikungunya: sin casos esta semana

En paralelo al dengue, el informe incluye la situación del chikungunya, otra enfermedad transmitida por el mismo vector. En este caso, el total acumulado de la temporada asciende a 25 casos. La distribución geográfica de los casos de chikungunya presenta una concentración marcada en determinadas jurisdicciones:

22 casos en Capital

3 casos en Valle Viejo

Respecto al origen de los contagios, se informó que:

24 casos son autóctonos

1 caso es importado

Este panorama muestra una mayor incidencia del chikungunya en comparación con el dengue durante la temporada, con un predominio claro de casos generados dentro de la provincia.

Sin fallecidos

Un dato relevante del informe sanitario es que durante la última semana epidemiológica no se notificaron fallecidos por dengue ni por chikungunya. Este aspecto constituye un elemento central en la evaluación de la situación, ya que indica que, pese a la presencia de casos, no se registraron consecuencias fatales en el período analizado.

La ausencia de fallecimientos se suma a la estrategia de monitoreo permanente que lleva adelante el sistema de salud, con el objetivo de detectar, asistir y contener los casos en forma oportuna.

El llamado a la prevención

Ante este escenario, el Ministerio de Salud reiteró el pedido a la comunidad para mantener e intensificar las medidas de prevención, haciendo especial énfasis en la eliminación de criaderos de mosquitos.

Las recomendaciones difundidas apuntan a reducir la proliferación del vector y minimizar el riesgo de contagio. Entre las principales medidas se destacan:

Eliminar todos los recipientes que puedan acumular agua

Evitar la formación de criaderos de mosquitos

Utilizar repelentes corporales

Aplicar repelentes ambientales

Estas acciones, de carácter cotidiano, son consideradas fundamentales para interrumpir el ciclo de reproducción del mosquito y reducir la circulación de las enfermedades.

El llamado oficial subraya que la prevención no depende únicamente de las acciones del sistema sanitario, sino también del compromiso individual y colectivo. La eliminación de posibles focos de reproducción del mosquito en los hogares y espacios comunitarios aparece como una herramienta clave para contener la propagación.