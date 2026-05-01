Empleadas domésticas: tras el aumento, cuánto vale la hora de limpieza en mayo

A partir de una resolución acordada por la Comisión de Trabajadoras de Casas Particulares, el Gobierno Nacional ha decidido establecer una serie de incrementos salariales para las trabajadoras y trabajadores de casas particulares, que comenzarán a implementarse en abril de 2026 y se extenderán hasta julio de ese mismo año. Esta actualización, que no solo contempla aumentos salariales, sino también la incorporación gradual de sumas no remunerativas al salario básico, tiene como objetivo mejorar las condiciones laborales de un sector clave, pero históricamente vulnerable, dentro de la economía formal.

El nuevo acuerdo establece un esquema progresivo de incrementos que afectará a todas las categorías dentro del sector. Los aumentos se distribuirán a lo largo de los meses de abril, mayo, junio y julio, con un 1,8% en abril, seguido de un 1,6% en mayo, un 1,5% en junio y un 1,4% en julio. Además, el acuerdo también contempla la incorporación de sumas no remunerativas a los salarios básicos, lo que representará un aumento directo sobre las remuneraciones de las trabajadoras.

Los nuevos salarios y el impacto en las modalidades de trabajo

El aumento inicial, del 1,8% sobre los valores de marzo de 2026, establece los siguientes nuevos salarios mínimos por categoría:

Supervisores : Con retiro: $4.167,14 por hora, y $519.840,95 al mes. Sin retiro: $4.541,75 por hora, y $576.213,21 al mes.

: Personal para tareas específicas : Con retiro: $3.959,56 por hora, y $484.725,45 al mes. Sin retiro: $4.318,35 por hora, y $536.768,02 al mes.

: Caseros : Mensual: $473.533,02 Por hora: $3.745,18

: Asistencia y cuidado de personas : Con retiro: $3.745,18 por hora, y $473.533,02 al mes. Sin retiro: $4.165,14 por hora, y $524.858,76 al mes.

: Personal para tareas generales : Con retiro: $3.491,58 por hora, y $428.347,44 al mes. Sin retiro: $3.745,18 por hora, y $473.533,02 al mes.

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Para mayo de 2026, los aumentos ya aplicados en abril resultan en los siguientes salarios:

Supervisores : Con retiro: $4.233,81 por hora, y $528.158,40 al mes. Sin retiro: $4.614,42 por hora, y $585.432,62 al mes.

: Personal para tareas específicas : Con retiro: $4.022,91 por hora, y $492.481,06 al mes. Sin retiro: $4.387,44 por hora, y $545.356,31 al mes.

: Caseros : Mensual: $481.109,55 Por hora: $3.805,10

: Asistencia y cuidado de personas : Con retiro: $3.805,10 por hora, y $481.109,55 al mes. Sin retiro: $4.231,78 por hora, y $533.256,50 al mes.

: Personal para tareas generales : Con retiro: $3.547,44 por hora, y $435.200,99 al mes. Sin retiro: $3.805,10 por hora, y $481.109,54 al mes.

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Incorporación gradual de adicionales al salario básico

El acuerdo también contempla una importante modificación en los adicionales, los cuales se ven ajustados a partir de marzo de 2026. Los montos establecidos para las jornadas de trabajo de hasta 12, 12 a 16 y más de 16 horas semanales, que en marzo de 2026 eran de $8.000, $11.500 y $20.000, respectivamente, experimentarán un cambio progresivo. Desde abril, el 50% de estos valores pasará a sumarse directamente al salario básico, y los montos adicionales serán ajustados a:

$4.000 para jornadas de hasta 12 horas.

$5.750 para entre 12 y 16 horas.

$10.000 para jornadas mayores a 16 horas o personal sin retiro.

Este ajuste tiene un impacto directo en el salario de los trabajadores, lo que se reflejará en su remuneración mensual. Además, se estableció que el 50% restante de estos valores se incorporará en julio de 2026, momento en el cual los montos dejarán de pagarse como conceptos separados y se integrarán totalmente al salario básico.

Actualización del adicional por zona desfavorable

Otro aspecto relevante del acuerdo es la actualización del adicional por zona desfavorable, que a partir del 1° de abril de 2026 se fijará en un 31% sobre los salarios mínimos de cada categoría. Este incremento tiene como objetivo corregir las desigualdades salariales para aquellos trabajadores que desempeñan sus funciones en zonas con mayores dificultades económicas o geográficas, buscando mitigar los costos adicionales que enfrentan.

Un aumento progresivo y sostenible

El ajuste salarial en el sector de las casas particulares es, sin duda, una respuesta a la necesidad de mejorar las condiciones laborales de quienes desempeñan funciones fundamentales dentro de la sociedad. Sin embargo, la integración gradual de los montos no remunerativos al salario básico y los aumentos progresivos en un periodo de varios meses también apunta a generar una mejora sostenible en el tiempo. Cada incremento se calcula sobre el salario del mes anterior, lo que asegura que los aumentos sean acumulativos y que los trabajadores experimenten una mejora constante de sus ingresos.

Este esquema no solo representa un aliciente económico para las trabajadoras y trabajadores de casas particulares, sino que también establece un marco de referencia común para el sector, con parámetros claros que abarcan las distintas modalidades de trabajo y categorías.

En resumen, esta actualización salarial, que se extenderá hasta julio de 2026, se presenta como una medida progresiva, que busca dar estabilidad y dignificación a un sector que históricamente ha estado expuesto a salarios bajos y condiciones laborales precarias.