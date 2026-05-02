Catamarca: Empleado detenido por robar en su lugar de trabajo

Un hombre de 28 años fue detenido acusado de cometer un ilícito en el comercio donde trabajaba, en la ciudad Capital.

Según informaron fuentes policiales, efectivos de la Comisaría Quinta se presentaron en un local de venta de comidas ubicado en avenida Güemes al 500, tras el requerimiento del propietario del establecimiento, quien señaló a un empleado de apellido Castro como presunto autor del hecho.

Durante el procedimiento, los uniformados aprehendieron al sospechoso y secuestraron una motocicleta Gilera Smash 110 cc de colores blanco y rojo, un teléfono celular Motorola y una conservadora verde, elementos que estarían vinculados al ilícito investigado.

El detenido quedó alojado en la dependencia policial a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Oeste, mientras que el damnificado fue invitado a radicar la denuncia penal correspondiente en la Unidad Judicial N° 5.